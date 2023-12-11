Дональд Туск избран премьер-министром Польши

Сейм Польши на заседании в понедельник избрал нового премьер-министра, им стал Дональд Туск. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Трансляцию вело Польское агентство печати.

За Туска проголосовали 248 депутатов, против 201, воздержавшихся не было. Ранее в понедельник депутаты отказались продлевать работу временного правительства Матеуша Моравецкого. Это стало возможным после прошедших осенью парламентских выборов, проигранных правившей партией "Право и справедливость”.

Формально партия победила, набрав больше голосов, чем её соперники. Поэтому президент страны Анджей Дуда предоставил ей право сформировать правительство. "Праву и справедливости" не удалось привлечь на свою сторону никого из политических оппонентов.

В понедельник за предоставление вотума доверия правительству проголосовали 190 депутатов, против — 266. Ни один не воздержался.

Бывший министр юстиции Борис Будка, возглавляющий поддержавшую Туска "Гражданскую коалицию", в ходе дебатов в парламенте в понедельник заявил, что их выбор — это исполнение просьбы "11 миллионов польских мужчин и женщин, проголосовавших за перемены".

66-летний Туск уже возглавлял правительство Польши в 2007 — 2014 годах. Он дважды избирался председателем Евросовета, высшего политического органа Евросоюза. Туск выступает за продолжение европейской интеграции Польши, в то время как политика "Права и справедливость" была направлена на обособление от ЕС. Оппоненты обвиняли партию в движении к авторитаризму, атаке на оппозицию и свободные СМИ.

В речи после избрания новый премьер-министр назвал результаты осенних выборов "историческими", заявив, что его назначение — это "поистине чудесный день для всех, кто верил, что мы прогоним тьму и зло".