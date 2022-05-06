Новым пресс-секретарём Белого дома впервые стала темнокожая

Новым пресс-секретарём Белого дома стала Карин Жан-Пьер. В конце следующей недели она сменит на посту Джен Псаки. Соответствующее назначение сделал президент США Джо Байден.

Карин Жан-Пьер 44 года. Она стала первой темнокожей женщиной и представителем ЛГБТ на должности пресс-секретаря.

Джен Псаки работала на разных позициях в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена. После ухода из Белого дома она станет ведущей леволиберального канала MSNBC.

Карин Жан-Пьер родилась на карибском острове Мартиника, в заморском департаменте Франции. Выросла в Нью-Йорке. В прошлом работала аналитиком на телеканале, куда уходит Псаки. Больше двух десятков лет работала с Демократической партией США. Занимала директорскую должность в администрации Обамы. Перед переходом в команду Байдена работала в аппарате вице-президента Камалы Харрис.

В 2016 году Жан-Пьер была представителем либерального движения MoveOn. Оно среди прочего пропагандирует идеи инклюзивного общества, равенства, социальной справедливости и политического прогресса.