Назначенный президентом Владимиром Путиным исполняющий обязанности главы Томской области Владимир Мазур дважды перепутал название региона, выступая перед депутатами областной Законодательной думы. Внимание на это обратило издание "Тайга.Инфо", выступление транслировалось во вконтакте.

Мазур поблагодарил за доверие Путина и бывшего губернатора Сергея Жвачкина, который, по словам Мазура, "чуть более 10 лет самоотверженно трудился во благо томичей и, действительно, внес большой вклад в историю Тюменской области". Также Мазур сказал, что "тюменская земля – это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей". В выступлении он упомянул, что Томск – его родина, где прошли детство, юность и становление.

Мазур в 2011 году занимал пост вице-губернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования. Он почти 7 лет был мэром Тобольска в Тюменской области. Перед назначением он занимал пост начальника управления по внутренней политике в Администрации президента.

После назначения его вместо ушедшего в отставку Жвачкина Путин сказал, что Мазур "был рядовым колхозником в Сибири" и Сибирь знает хорошо. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.