"Новый стрелочник". Соцсети о замене Суровикина на Герасимова

Самым ожесточённым участком войны России против Украины остаётся район Соледара и Бахмута. На этой неделе Евгений Пригожин торжественно сообщил, что Соледар полностью перешёл под контроль его ЧВК.

Андрей Вышинский:

Соль снова соль, а не сiль.

Владимир Пастухов:

Если сообщения об успехах русской армии под Соледаром хотя бы отчасти подтвердятся, это станет фактором, который может склонить чашу весов в Кремле в пользу активных наступательных действий на других фронтах войны России против Украины в рамках зимней кампании 2023 года.

Михаил Пожарский:

Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Соледара (с) Отто фон Бисмарк

Путин принял Россию с сохой, а оставил с соляной шахтой (с) Уинстон Черчилль

План по развалу России мы начнем с отчуждения Соледара (с) Аллен Даллес

Есть Соледар - есть Россия, нет Соледара - нет России (с) Петр I

У России только два союзника: Соледар и Бахмут (с) Александр III

Мы соляные, какой восторг! (с) А. В. Суворов

Будь у тебя хоть 40 тыс. воинов, тебе не выиграть войну, но если владеешь Соледаром, то победа неизбежна (с) Сунь-Цзы

Российское могущество прирастать будет Соледаром и Бахмутом (с) М. В. Ломоносов

Кто владеет Соледаром - тот управляет миром (с) А. Г. Дугин

Важность победы вызывает вопросы.

Василий Садыков:

Помните истерические вопли в России, когда после длительной, в течение нескольких месяцев осады, был взят Азовсталь?

Дебильно-шизофренические политики России в состоянии паранойи сравнили взятие завода с подвалами со взятием Берлина в 1945 году.

Ну, тоже чтобы отвлечь внимание от позорного бегства из-под Киева и дальнейшие поражения.

И помните, что в последующие месяцы после мая 2022 года происходило?

Там были сплошные поражения России от ВСУ.

Теперь взятие Соледара и отвод войск Украины в России пропаГандоны в том же состоянии истерии и экстаза преподносят как некую якобы окончательную победу.

Альфред Кох:

Украинские герои связали и уничтожили значительные силы российской армии и, тем самым, ее серьезно ослабили. И это, безусловно, негативно скажется на способности россиян наступать. Если они вообще окажутся (после этой мясорубки) в силах перейти в наступление.

Ведь после аналогичной “победы” в Северодонецке и Лисичанске путинское войско так толком и не смогло перейти в наступление. Даже после “частичной” мобилизации. Скорее всего то же самое повторится и в этот раз…

Что ещё интереснее - российское министерство обороны очень вяло отреагировало на новости о взятии Соледара и по сути объявило их не совсем достоверными.

Сергей Смирнов:

Минобороны так ненавидит Пригожина, что не подтвердило данные о взятии Соледара. И сделала акцент, что блокировали Соледар "подразделения ВДВ"

А Пригожин орет, что Соледар это только ЧВК "Вагнер"

Анатолий Несмиян:

Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. Это несколько (и достаточно сильно) расходится с версией Пригожина о том, что город взят, причем силами исключительно подконтрольной ему ЧВК.

Похоже, что существует серьезный конфликт между официальным военным ведомством и частным министерством обороны РФ. Что в целом логично, об этом еще генерал Лебедь говорил в своей неподражаемой манере: «Двум пернатым в одной берлоге не ужиться».

Вполне возможно, что в каком-то будущем мы увидим боевые столкновения между подразделениями двух этих министерств, выясняющих, кто из них более официально.

В это самое время Путин устроил новую ротацию в военной верхушке. Новым командующим специальной операцией назначен начальник Генштаба Герасимов, а генерал Суровикин будет его заместителем.

Алексей Малаховский:

Ушла эпоха. Генерала Сергея Суровикина понизили в должности.

Анализирую, чего удалось добиться армии РФ под его командованием, если судить по сводкам кремлевских СМИ:

– Успешный вывод российских войск из города Херсон.

– Под контроль РФ перешёл населенный пункт с 1000 местных жителей Карло-Ли́бкнехтовск.

– Установлен полный контроль над детским садом «Золотой ключик» в пригороде Донецка.

– Расширен контроль над улицей Трудовых резервов в городе Бахмут.

Дмитрий Чернышев:

Давайте вспомним, как все начиналось. Заголовки российской прессы:

Клинцевич назвал Суровикина главным кузнецом победы России.

Зеленский не остановит «Суровикинский прорыв» даже «грязной» бомбой.

Суровикин заявил, что потери ВС РФ на херсонском направлении в 7-8 раз меньше, чем у ВСУ.

Кадыров рассказал, как Суровикин спас жизни тысяче солдат.

Все идет по плану Путина или хитрый смысл херсонского маневра Суровикина.

План Суровикина – разгромить ВСУ за 60 суток.

«Брусилов сегодняшнего дня».

Русский генерал Суровикин обыгрывает натовских командиров в СВО на Украине.

«Генерал Армагеддон» Суровикин жестоко накажет ВСУ и Зеленского.

Залужный признал страх перед Суровикиным.

Тандем «Шойгу-Суровикин» заставил ВСУ и Пентагон бояться 2023 года.

Суровикин назвал сегодняшние ракетные удары по Украине «новогодним чудом».

Отец генерала Суровикина сбил три американских самолета и погиб, уводя свой падающий самолет от городских кварталов.

Путин вручил Суровикину орден Святого Георгия третьей степени.

Экипажи американских ЗРК Patriot генерал ВС РФ Суровикин ликвидировать не станет.

Сергея Суровикина сняли с поста командующего объединенной группировкой войск в Украине.

Аббас Галлямов:

Вчера Лапин, сегодня Герасимов и Суровикин.

Все эти пересаживания одних и тех же людей из кресла в кресло, предпринимаемые в разгар боевых действий, говорят о чем угодно, но не о том, что «всё идёт по плану». Это больше напоминает бесцельные метания в поисках выхода.

Вспоминается знаменитая ельцинская чехарда конца 90-х.

Алексей Березин:

В принципе, ничем Герасимов от Суровикина не отличается: такое же заурядное чучело с иконостасом для медалей «1000-летие Казани», «200 лет министерству обороны» и «5 лет без венерических болезней». Никаких полководческих или управленческих талантов за ним не замечено.

Илья Шепелин:

А на сайте Дмитрия Киселева и РИА Новостей «Украина.Ру» опубликовали самую мощную аналитику по генералу Суровикину. АСТРОЛОГИЧЕСКУЮ. Причем опубликовали сегодня. Утром. А вот предсказать, что его через несколько часов снимут с поста командующего СВО там не смогли((

Ну вот оставлю здесь самые избранные места.

«Кто же генерал по гороскопу? Немного удивительно, но по гороскопу рождения Сергей Владимирович принадлежит знаку Весы.

Солнце в Весах, Венера в Весах. Скорее всего, очень нравится женщинам, вызывает симпатии.

Весы — это знак справедливости. Под ним рождаются великие юристы и великие стратеги. Не будем забывать, что в Весах экзальтирует (имеет самую большую силу, даже излишнюю) планета справедливости — Сатурн.

Считается, что Весы умеют воевать и никогда не отказываются от своих планов.

Они не любят конфликтов, но умеют вести войну. Умеют ждать. У них есть и решимость, и упорство.

Так что «тайный план» Суровикина — это хорошая организация, внимание к мелочам. Минимальное количество потерь.

То, что было отмечено как его стиль ведения военных действий: «Мы людей на территории не размениваем».

Любопытно, что и эти назначения многими изучаются через призму противостояния регулярной армии и Пригожина!

Сергей Марков:

Назначение Герасимова командующим сил СВО пооизошло из-за успехов ЧВК Вагнер. Эффективность ЧВК Вагнер в этих боях оказалась намного выше эффективности регулярных войск. Одна из главных причин высокой эффективности Вагнера - отсутствие бюрократии, быстрые управленческие решения.

И вот Минобороны сделало выводы. Назначение Герасимова главой СВО, а его заместителями- Суровикина и Главкома Сухопутных войск, при том, что Герасимов остается начальником Генштаба, означает, что

1. Фактическим главой СВО остается Суровикин. На фронте, в Ростове, будет он.

2. Ведь Герасимов будет сидеть в Москве во главе Генштаба. Да и начальник Сухопутных войск будет сидеть в Москве. У них там полно работы.

3. Но прохождение бюрократических команд резко сокращается. Потому что резко повышается уровень главы СВО.

4. В Минобороны надеются, что это позволит "армейским" резко повысить быстроту принимаемых решений. И сделает эту быстроту сравнимой с ЧВК Вагнер.

Так успехи Вагнера и Пригожина вынуждают армию России воевать по другому, более современно. И это правильно.

Игорь Караулов:

Осенью, когда главным по СВО назначили Суровикина, была надежда на Суровикина. Теперь, когда Суровикина заменили на Герасимова - вернее, вернули Герасимову все полномочия - никакой надежды на Герасимова нет. Поневоле становишься толстовцем: к чёрту личности, победа наша зависит от того, насколько широко размахнётся дубина народной войны. А макушка этой дубины сегодня - Вагнер. Душа народа - Вагнер.

Андрей Попов:

"Генерал Армагеддон" Суровикин снят с должности командующего Объединенной группировки войск РФ. Место "лысого Муму" займет "сам" Герасимов, известный как "железный дровосек".

Это говорит о том, что

а) план Суровикина о "принуждении к миру" через ракетные обстрелы инфраструктуры признан провальным (именно он идеолог ракетных волн - видимо запасов ракет всё меньше, а толку всё нет);

б) Пригожин и Кадыров теряют "крышу" в Генштабе РФ. Потому Пригожин так и кричал, что "вагнера сами захватили Соледар!!!" - доказывал свою полезность. Но когда оказалось, что он соврал (продвижение в Соледаре есть, но город не захвачен), то подставил таким образом и Суровикина.

в) МО РФ продолжает централизацию управления войсками. Если изначально у каждой росбанды был свой "атаман", то к концу года остались без контроля по сути только вагнеры и кадыровцы, которые в конец обнаглели, публично угрожая и кроя матом того же Герасимова и Шойгу. Теперь, похоже, их вольница подошла к концу

Екатерина Шульман:

На сторонний гражданский взгляд видна здесь победа регулярных сил над боевыми пиратами и аффилированными с ними лицами. Как бывший госслужащий не могу такому не сочувствовать: с точки зрения регулярного госпорядка всякие кромешники/кондотьеры/дикие гуси войны и к ним присоединяющиеся - чистые агенты разрушения. Другое дело, что я не могу судить, какая в происходящем собственно военная компонента - иными словами, кто из них лучше воюет (или хоть как-то). Но на этот счет есть множество других охотников и знатоков. С точки зрения апаратной, можно поздравить министра обороны и его фактотумов. С точки зрения режимной типологии, видим, что система стремится оставаться собой - коллективной бюрократией: стремительное одичание её саму пугает, она хочет как-то упереться лапками и затормозить сползание по осыпающемуся склону. Из этого не следует, что упирание лапками именно в эту сторону достигнет именно этого результата, но намерение очевидно.

Алексей Венедиктов:

Назначение Валерия Герасимова руководителем Объединенной группировки и Александра Лапина на штаб Сухопутных войск - генералов, подвергшихся резкой публичной критике со стороны Гиркина-Кадырова-Пригожина-«военкорров» (партии «ястребов»), которые в противес выдвигали Суровикина, свидетельствует о желании Путина а) показать, кто в доме остается хозяином и б) указать место «военной партии» среди путинской поддержки.

«Здесь я решаю, кто у меня герой, а кто не герой».

Андрей Плахонин:

Основное сражение за Соледар сейчас развернулось между ЧВК Вагнер и Министерством обороны России. Причем, стратегическая цель МО РФ в нем не сам город, а максимальное ослабление объявившего ему информационную войну Пригожина (если при этом и правда удастся занять Соледар, что ж неплохо, главное чтоб это сделали не вагнеровцы, или, по меньшей мере, Пригожин растратил бы в нем все свои ресурсы). И сегодня Герасимов ему показал, кто в этой пьесе Муму. Как бы настойчиво Пригожин ни требовал смены армейского руководства, перестановка в командовании "спецоперацией" Герасимов-Суровикин-Герасимов будто в насмешку слишком уж смахивает на формулу ротации "Путин-Медведев-Путин". Плюс, пишут, Министерство обороны России создаёт свою ЧВК (при ограниченности материальных и человеческих ресурсов, на Донбассе из двух ЧВК должен будет остаться кто-то один). И дело тут не в ревности Шойгу и Герасимова к военным успехам Пригожина, и не в банальной возне за влияние. Понижение Суровикина и второе пришествие казалось бы уже почти списанного Герасимова (и как же тут не упомянуть вчерашнее назначение Лапина) возможно только с одобрения Путина, а значит основная причина тут в политических амбициях Пригожина. Впереди парламентские и президентские выборы, и тот заступил.

Виктор Небоженко:

Путин, пытаясь избежать угрозы военного переворота в России –генералитет не хочет становится заложником его военной авантюры и «козлом отпущения», сделал ряд перетасовок. Для начала Путин, опираясь на своего «добермана» Пригожина, развернул мощную критику и дискредитацию министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова, обещавшие российский блиц-криг и быструю победу над Украиной. А теперь ему удалось, почти безболезненно, разбить это тандем Шойгу и Герасимова. Путин не может так сразу избавиться от Герасимова. Поэтому своим решением Путин сослал начальника Генерального штаба на фронт вместо Суровикина, который остается замом командующего.

Похоже, что больше всего в этих перетасовках заинтересован владелец «Вагнера» - армии наемников и зэков, который не скрывает своих планов на министерство обороны России. Пригожин отрыто показывает свое превосходство над российской армией и доказывает Путину, что только он может добиться перелома в войне и победы на фронте.

Правда, военная история еще не знает серьезных примеров, когда иррегулярные войска и частные армии, состоящие из наемников и зэков выигрывали войны вместо регулярной профессиональной армии.

Но теперь Путину, избавившись от Герасимова, срочно надо искать ему замену в Москве и новую кандидатуру на место Шойгу, ибо нельзя одновременно командовать Генштабом огромной российской армии и успешно сражаться на фронте, так не бывает. Проблема Путина в том, что ему нужно найти такого генерала, который бы не предал его в трудную минуту и тем более не возглавил военный переворот, как это часто бывает.

Татьяна Становая:

Так как мы не можем говорить о каких-либо военных успехах последнего времени (мягко говоря), то Путину приходилось в последние недели, особенно после Макеевки, заниматься разборами и грязнуть в долгих, острых, эмоциональных дискуссиях о вечных русских вопросах: “кто виноват” и “что делать”. Герасимов (мы видели по его публичному появлению рядом с Путиным, что он не утратил доверия до такой степени, чтобы его совсем изгнали) очевидно имел возможность высказываться (а там явно накипело). Позиция армии сейчас понятна: ее рвут на части в публичном пространстве под молчаливое кивание головой со стороны власти. Это, конечно, не военный переворот, но Герасимов мог в пылу словесных баталий попросить (но не потребовать) карт-бланш на фоне каких-то очень острых дискуссий. Путин мог сказать - ну иди и доказывай на деле. Это лавирование, перетягивание каната между Суровикиным (и ему сочувствующими типа Пригожина) и Герасимовым (в последнее время отстраненным). Путин, как непрофессиональный военный и не понимающий, как все это дело спасать, колеблется между ними. Через пару месяцев и Герасимов может слететь.

Дмитрий Еловский:

Уверен, что для консервативного менеджера Путина сегодняшнее решение о снятии Суровикина и назначении на его место Герасимова было максимально дискомфортно. Поменять коней на переправе под Бахмутом можно только в двух случаях: большой косяк генерала Армагеддона (но вроде эпичных провалов со времен Херсона не было, впрочем, как и побед) или принципиально новая фаза войны.

Дмитрий Колезев:

Можно предположить, что если начальник генштаба Герасимов взял руководство на себя, то он надеется, что период поражений закончился и впереди победы. Российская армия, скорее всего, готовит силы для нового большого наступления.

Но и ВСУ их тоже готовят. И сегодня стало известно, что Великобритания и Польша передадут украинцам танки — оружие наступления. Ранее это уже сделала Франция. Думаю, поучаствуют и другие страны. Скоро все должно прийти в движение.

Станислав Кучер:

Искать и находить логику можно везде. Даже в кадровых решениях людей, которые верят в боевых комаров, замерзающую Европу, русофилов-украинцев, мечтающих о присоединении к России, и дистанционное сканирование мозга Мадлен Олбрайт.

Можно вчитываться в "аргументы" минобороны РФ вроде "расширения масштаба решаемых задач" и представлять, как склонившийся над картой мира Герасимов ставит флажки над Варшавой, Лондоном и Вашингтоном, как за соседним столом Суровикин с Пригожиным планируют марш-бросок из Соледара через Берингов пролив на Анкоридж, а Рогозин берет уроки серфинга, чтобы "въехать" на космодром мыса Каневерал на гребне спровоцированного "Посейдоном" цунами. Сори, это я, кажется, к фантазиям Медведева подключился, но не суть.

Война, которую планировали закончить за 3 дня, идет 323. Бои за Соледар преподносятся пропагандой чуть ли не как Сталинградская битва. Цели войны не сформулированы, картина победы не нарисована. В таком контексте любое кадровое решение "главкома", кроме "Я устал, я ухожу" выглядит как импульсивная и суетливая попытка хоть как-то изменить ситуацию, которая его совсем не устраивает и, мягко говоря, раздражает. Любые остальные аргументы и версии (изменение масштабов, перспектива глобального наступления, необходимость сбалансировать влияние группировок и т.д.) - вторичны.

Не стоит искать логику там, где воюют не ради победы, а потому что не могут позволить себе остановиться, поскольку мира боятся больше, чем войны.