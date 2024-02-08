НRW: за время боев в Мариуполе погибли не менее 8 тысяч человек

Правозащитная организация Human Rights Watch совместно с SITU Research и Truth Hounds опубликовала расследование о последствиях захвата российскими военными Мариуполя – украинского города-порта на Азовском море, весной 2022 года.

Во время боев, продолжавшихся более полутора месяцев, местные жители оказались в осаждённом городе под обстрелами без еды, воды и электричества.

Изучив спутниковые снимки с городских кладбищ и сопоставив цифру со средним показателем смертности за год, авторы расследования пришли к выводу, что с марта 2022-го по февраль 2023-го в Мариуполе погибли не менее восьми тысяч человек. Сколько из них военных, а сколько гражданских не известно. Причем эти данные, очевидно, не отражают реального числа погибших, которое выше, подчеркивают в HRW, отмечая, что часто в могилах хоронили сразу несколько тел.

Многие жители Мариуполя были вынуждены бежать, оставив тела близких без погребения. Трупы лежали завернутые в ковры — на лавках, вдоль стен, сложенные в кучу за гаражами, говорится в докладе. Многие погибшие оставались в квартирах домов, которые затем были полностью разрушены обстрелами или снесены российскими властями после захвата города.

В результате штурма Мариуполя российскими войсками тысячи жителей города получили ранения. Ещё сотни тысяч, по подсчётам правозащитников, оказались на несколько недель заблокированы в городе, без возможности покинуть его и не имея доступа даже к самым базовым потребностям.

Всего в докладе описываются 14 нападений, в результате которых были повреждены или разрушены 18 зданий, погибли или были ранены мирные жители. Среди них — бомбёжки двух больниц, жилых домов, супермаркета и драмтеатра, в котором укрывались сотни мирных жителей. 16 марта российские войска, как утверждается в докладе, сбросили на театр две авиабомбы.

Правозащитники считают, что во всех случаях ни внутри зданий, ни рядом с ними не было солдат ВСУ, либо их присутствие было столь незначительным, что с точки зрения законов войны не оправдывало нанесение ударов.

При подготовке доклада правозащитники из Human Rights Watch поговорили с сотнями жителей Мариуполя, сумевшими выехать из города после осады, и изучили более 850 фотографий и видео, чтобы оценить масштаб разрушений в городе. По оценкам авторов доклада, в центральной части города разрушены более 90% жилых домов.

В HRW установили 17 подразделений российской армии, участвовавших в оккупации Мариуполя. Они утверждают, что высшее российское военное руководство, включая президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, знало о планах захвата города и действиях российских военных. Сейчас Россия заново строит Мариуполь, заодно уничтожая следы военных преступлений, отмечают правозащитники.