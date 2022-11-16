НТВ выдало за серьёзную новость шутку Джима Керри о запрете на въезд 

Сайт телеканала НТВ выдал за серьёзную новость саркастическую шутку голливудского актёра Джима Керри о запрете на въезд в Россию. На это обратило внимание издание The Insider.

В среду Керри разместил на своей странице в соцсетях коментарий, в котором он ответил на пост 83-летней канадской писательницы Маргарет Этвуд, тоже попавшей под российские санкции. Она написала: "Чёрт! Мы с Джимом Керри планировали небольшой озорной выходной в Москве. Видимо, вместо этого придётся ехать в Киев".

В ответ голливудский актёр написал буквально следующее: "Да, Маргарет Этвуд, боюсь, худшее уже случилось. Нам запретили въезд в Россию… Но проблемы канадцев не имеют никакого значения в этом безумном мире! У нас всегда будет Париж. Я с тобой, малыш".

НТВ же в заметке под заголовком "Джим Керри отреагировал на российские санкции" процитировало пост актёра не полностью, убрав как упоминание Маргарет Этвуд, так и саркастическое окончание.

Накануне власти России ввели персональные санкции против ста граждан Канады, которые, как сказано в заявлении МИД, "непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса". Среди тех, кому запретили въезд в РФ – представители организаций канадских украинцев, журналисты, бизнесмены, учёные, знаменитый голливудский актёр Джим Керри, автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд, а также внук одного из самых почитаемых в Украине местных националистов Степана Бандеры Стефан.

Согласно заявлению МИД России, санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.