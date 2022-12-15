"Нужно не менее десяти". Украина может получить от США системы ПВО Patriot

США планируют передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом написали сначала журналисты американского канала CNN, а после них – агентство Reuters. В обоих случаях СМИ ссылаются на источники в администрации США.

По данным CNN, о передаче комплексов ПВО американские власти могут объявить уже на этой неделе. План Пентагона должен быть утвержден министром обороны Ллойдом Остином, а потом его отправят на подпись президенту Джо Байдену. Поставить ВСУ именно наземные системы ПВО Patriot Киев просил еще в прошлом году, а потом несколько раз чиновники разного уровня уже после 24 февраля призывали партнеров дать им комплексы, которые позволят защититься от ударов крылатых ракет и боевых беспилотников.

С октября Россия планомерно уничтожает критическую инфраструктуру украинских городов. Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев писал у себя в телеграм-канале, что если западные партнеры поставят Украине комплексы ПВО Patriot, Москва будет считать их легитимной целью – даже в том случае, если персонал установок будет из числа военных НАТО.



Власти Украины неоднократно просили передать ВСУ именно комплексы Patriot. Сегодня это одно из самых эффективных средств противоракетной обороны. Система может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. В его арсенале управляемые ракеты. Patriot эффективно сбивает самолеты, ракеты и беспилотники. Последние из-за своего небольшого размера – наиболее сложная цель. Система ПВО справляется, и поэтому закрыть небо над своей страной именно с помощью Patriot хотят армии многих государств.



На сегодняшний день они есть в арсенале только семнадцати стран: это США и ряд других членов НАТО. Комплексы выпускает американская компания Raytheon Technologies, очередь на них настолько длинная, что армия Польши, которая объявила о решении вооружиться Patriot в 2018 году, получила эти установки ПВО только весной 2022-го.

В чем успех этого зенитно-ракетного комплекса? Это не просто одна

самостоятельная установка, а интегрированная противовоздушная оборона. Система видит гораздо дальше, чем на 100 километров вокруг одного ЗРК. Они буквально общаются между собой. В каждом дивизионе есть пункт управления огнем, отряд связи, многофункциональные радиолокационные устройства, которые распознают цели и оценивают степень угрозы. Радиус поражения управляемых ракет – до 70 километров. По данным производителей, с января 2015 года комплексы Patriot в боевых действиях в разных военных конфликтах перехватили более 150 баллистических ракет. О том, что Украина ждет комплексы Patriot, еще весной в своем телеграм-канале намекал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Среди его последних публикаций есть пост с тремя эмодзи: ракета, снежинка и череп с костями. Пользователи соцсетей пытаются разгадать этот ребус и допускают, что он может быть связан с заявлением министра обороны Украины каналу CNN о том, что Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

Наиболее активно о передаче Patriot Украине ее партнеры начали говорить после трагедии в польском Пшеводуве на границе с Украиной. Пятнадцатого ноября там погибли два человека из-за падения то ли российской ракеты, которая летела во Львовскую область, то ли украинской противоракеты, которая должна была удар предотвратить. Польский президент Анджей Дуда после этого предложил поставить в Украине Patriot так, чтобы они закрыли западные границы Польши. Партнеры Киева согласились, что это можно и нужно обсуждать, но о конкретных шагах публично не заявляли. Ранее в эфире Настоящего Времени военный эксперт Роман Свитан говорил, что для обороны почти трехсот километров польско-украинской границы хватит двух комплексов. Поэтому один из главных вопросов сейчас: если Украине действительно передадут Patriot, сколько дивизионов получит ВСУ? Они закроют только стратегические объекты, или их хватит для обороны территории всей страны?



Чем еще могут помочь комплексы Patriot и как украинская армия может сочетать их с другими видами вооружений, Настоящему Времени рассказал Юрий Игнат, официальный представитель командования Воздушных сил Украины.

– Объясните, что называется, для чайников, в чем суть системы Patriot?

– Нужно понимать, что такое в целом система Patriot. Это тот же зенитно-ракетный комплекс, который сбивает все возможные воздушные цели. Кроме того, последняя версия Patriot, такая как PAC-3, может быть использована и против баллистических ракет. Расстояние, на которое работает этот комплекс, около 150 километров, что превышает в два раза действующие системы зенитных ракетных комплексов, которые есть на вооружении ВСУ, это С-300. И, таким образом, Patriot, если когда-то будет предоставлен Украине, существенно изменит наши возможности по уничтожению воздушных целей. Кроме того, это современный комплекс, он может включать в себя, помимо машин обеспечения командного пункта радара, еще до восьми установок. И если расположить их в определенном порядке, по определенному периметру или полукругу, можно перекрыть довольно-таки большое расстояние фронта. Вот, собственно, все, что нужно знать про комплекс Patriot.

– А если цель летит низко, в этом случае как он работает? Насколько он эффективен?

– Главное – видеть цель. Знать, насколько он эффективен, можно тогда, когда его наши зенитно-ракетные войска испробуют и смогут точно сказать, как это было и с Patriot, и с IRIS-T, где наши зенитчики без проблем справились, и остались только одни замечательные впечатления от работы на такой современной технике, которая позволяет работать в автоматическом или полуавтоматическом режиме, где человеческий фактор уже сведен к минимальному значению. То есть глобально ошибка человека там исключается, там работает уже автоматика, потому что комплекс действительно хорош.

– А в сочетании с NASAMS какой это даст эффект?

– Это даст эффект в сочетании и с NASAMS, и с IRIS-T, потому что эти комплексы могут работать в едином информационном поле. То есть обмениваться информацией про воздушную обстановку в реальном режиме времени. Если, допустим, NASAMS или IRIS-T увидел цель своим радаром, то эта информация может в ту же секунду передаваться на Patriot или другой комплекс. И если не удается одному комплексу произвести захват цели или дотянуться до нее, то это сделает другой комплекс. Это и будет такая эшелонированная ПВО. Поэтому мы стремимся создать такой щит от государства-агрессора, который будет охранять не только Украину, но и Европу.

– Когда вы говорите о целях, я бы попросил вас чуть подробнее рассказать, что вы имеете в виду. Потому что Россия ведет атаки на энергетическую инфраструктуру Украины преимущественно при помощи дронов. Patriot – это эффективное средство для борьбы с ними?

их расположение вблизи границ могло бы отогнать агрессора на более дальнее расстояние

Их расположение вблизи границ могло бы отогнать агрессора на более дальнее расстояние

– Россия атакует критическую инфраструктуру преимущественно крылатыми ракетами. И Patriot использовать нужно по назначению, потому что это довольно-таки дорогостоящее вооружение. Достаточное количество ракет хотелось бы иметь тоже, чтобы они прикрывали прежде всего от вражеской авиации. Мы понимаем, что такое авиация противника, которая несет определенные угрозы, бомбардировщики Ту-22М3, которые запускают ракеты Х-22. Если бы такие комплексы были предоставлены Украине, то их расположение вблизи границ могло бы отогнать агрессора на более дальнее расстояние и обезопасить некоторые регионы.

Напомню, что более 150 километров составляет боевой радиус этого комплекса. И прежде всего это, конечно же, вражеская авиация, потому что она до сих пор угрожает, хоть и не залетает в воздушное пространство, но все же угрожает. И эти комплексы должны сыграть ключевую роль. Но против дронов-камикадзе будет использоваться все вооружение, в том числе и Patriot. Опять же, может использовать ракеты Patriot, потому что боеприпас, хоть он дешевый сам по себе, но несет определенную угрозу, если такой Shahed 136 попадет в самое сердце подстанции и выведет из строя эти трансформаторы, то оборудование, которое там есть, это нанесет гораздо большие убытки, чем сама ракета. Но сбивать БПЛА-камикадзе нужно все-таки более дешевыми средствами, такими как зенитное вооружение, Gepard или ПВО сухопутных войск "Оса", Avenger. Франция предоставила комплекс Crotale и другие.

– Мы так много говорим о преимуществах Patriot, а можно ли сказать, что с их появлением война перейдет на новый уровень?

– Ведь с появлением РСЗО американского производства, те же HIMARS, вышла война на новый уровень? Конечно же, вышла. И это враг ощутил. Я думаю, что любое высокоточное вооружение приведет к тому, что на некоторых фронтах, на некоторых направлениях будет создан перевес. Потому что Украина на сегодняшний день перевооружается не только в плане высоких технологий, та же артиллерия, даже стрелковое оружие, если вы заметите, то уже появляется все больше западных образцов, которые потихоньку вытесняют старое, советское вооружение. Конечно же, любое западное вооружение, высокоточное, особенно дальнобойное, будет вносить свои коррективы. И если появятся у нас самолеты западного производства, линейки F, скажем, тот же F16 с полным спектром вооружений, которое могут нести эти самолеты, то это уже будет совсем другая история.

– Мой следующий вопрос, наверное, из политической плоскости. Как вам кажется, что могло США подтолкнуть к такому решению? Мы пока, конечно же, говорим о вероятной поставке Patriot в Украину.

– Позиция наших друзей, Соединенных Штатов, по поддержке Украины беспрецедентная. То есть мы говорим о том, что Соединенные Штаты – локомотив тех стран, которые взялись поддерживать Украину во всех направлениях: и в гуманитарной сфере, и в финансовой, и в военной помощи. Американцы ведут себя последовательно. Хотелось бы, чтобы все страны, которые поддерживают Украину, тоже подключались более активно, а именно поддержкой вооружением. Ведь свободу нужно завоевать. А это непросто. Для того, чтобы бороться, нужны средства. Соединенные Штаты это понимают. И понятно, что все смотрят на государство-агрессор с опаской эскалации конфликта: это и угроза ядерным вооружением, и так далее. Поэтому Украина получает вооружение поэтапно.

К сожалению, крайне недостаточно средств ПВО на сегодняшний день. Потому что та же IRIS на сегодняшний день – это одна установка. Обещал канцлер Германии предоставить и остальные в ближайшее время. Ну и NASAMS – это две неполные батареи, это тоже крайне мало, чтобы такое большое государство обеспечить достаточным количеством средств противовоздушной обороны.



– Вы уже сказали про Россию, про ее вероятные действия, про опасения некоторых стран, что она может предпринять. Что стоит ожидать со стороны России, как вам кажется? Чем она может ответить на вероятную поставку Patriot?

– Чем она может ответить, мы уже видим. Она это уже давно делает. Это неспособность вести себя достойно на поле боя. Россия несет глобальные потери. Это мы видим по количеству увеличивающихся потерь личного состава и техники в ежедневной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Что они еще могут сделать, кроме как махать ядерной дубинкой? Резервов мало. Технику расконсервируют времен Второй мировой войны, послевоенного периода. Поэтому остался этот единственный аргумент. Запад дал четкий сигнал во время международных мероприятий, которые проходили, – различные саммиты. И, соответственно, ведутся переговоры, и те, о которых, возможно, мы и не знаем, четкие сигналы России насчет помахивания этой дубинкой даны.

Четкие сигналы России насчет помахивания ядерной дубинкой даны

– Я понимаю, это ваше личное мнение. А как бы вы охарактеризовали украинскую ПВО сейчас, которое есть? Прошла вторая массированная атака России подряд, при которой практически все, что летело, было сбито.

– К счастью, оружие есть. Но, к сожалению, оно все старого, советского образца. Основа нашей ПВО на сегодняшний день – это "Бук-М1", С-300. Понятно, что есть некоторая поддержка этих комплексов и со стороны государств, которые имели его на вооружении и имеют до сих пор, это возможность поставок и оружия самих комплексов. Мы знаем, что Словакия дала Украине один такой комплекс, и БК, боекомплект, и запчасти – это все важные составляющие. Так как комплексы "Бук" и С-300 производились и производятся до сих пор в России, возможности их комплектовать запчастями, боекомплектом на сегодняшний день у Украины нет. Мы понимаем это. Но в то же время эти комплексы являются основой нашей обороны воздушного пространства. Вместе с тем эта система дополнена западными образцами, которые я уже вспоминал: IRIS-T и NASAMS в небольшом количестве, но она есть, она очень эффективно работает. Также системы, которые предоставили нам партнеры для ПВО сухопутных войск: это Aspide, Avenger. Тот же Gepard эффективно работает, это зенитная самоходная установка. Плюс мобильные огневые группы, вооруженные ПЗРК как советского производства, такие как "Игла", так и западного – Stinger, Starstreak и другие. Все это объединено в нашу глобальную систему противовоздушной обороны.

Все силы обороны принимают в ней участие, не только воздушные силы, но и сухопутные войска, десантно-штурмовые и моряки. И все сбивают всё что можно. Поэтому в этом уникальность нашей системы ПВО. Поэтому результаты и такие. И, безусловно, это люди. Без людей, без ответственного выполнения задач каждого на своем посту, от визуального поста наблюдения до командного пункта, до управления противовоздушным боем – это все очень важно. И плюс мы еще забыли сказать об авиации. Кроме того, что авиация наносит удары по наземным целям противника, ежедневно около 15 авиаударов делают штурмовики, бомбардировщики, авиация армейская, это вертолеты. Истребители тоже бьют ракетами Harm американского производства по средствам ПВО противника и также принимают участие в отбитии воздушных атак, сбивают Shahed, сбивают крылатые ракеты. Конечно, им это делать труднее, чем зенитным комплексам, но они это тоже делают, принимают в этом участие.

– Мы пока не знаем, сколько будет передано, будет ли передано. Это все пока источники. Но сколько Украине надо таких систем? Я понимаю, что чем больше, тем лучше, но тем не менее можете охарактеризовать и описать какими-то понятными масштабами?

– В зависимости от того, сколько у нас будет NASAMS, сколько у нас будет в перспективе IRIS, потому что с IRIS — это долгосрочные соглашения, я так понимаю. И мы должны понимать, что система ПВО должна быть эшелонированной, включая ПВО сухопутных войск. В зависимости от того, сколько у нас будет возможность получить средств для малой ПВО, средней ПВО, тут можно будет сделать вывод, сколько нужно средств дальней ПВО, таких как Patriot. Раз дальность комплекса – 150 километров, можно приблизительно прикинуть, как можно, по крайней мере на тех же опасных направлениях и вдоль линии соприкосновения с государством-агрессором, включая Республику Беларусь, поставить этих комплексов. Речь идет о, я думаю, не менее десяти.