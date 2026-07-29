NYT: Иран готовил ракетный удар по Украине, но пока передумал

Иран всерьёз рассматривал возможность запуска баллистической ракеты по одному из украинских морских портов в качестве ответа на украинский удар по иранскому судну в Каспийском море, однако на данный момент отказался от этой идее в связи с "интенсивными дипломатическими усилиями" по деэскалации. Об этом 29 июля пишет The New York Times со ссылкой на иранские и западные источники.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о том, что обсудил ситуацию по телефону с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и, помимо прочего, дал ему понять, что действия Украины "направлены исключительно на защиту своей страны от российской агрессии и никогда не были направлены против гражданских судов или людей", и отметил, что Украина не заинтересована в эскалации. Арагчи интерпретировал эти слова как то, что Украина признала, что ударила по судну ненамеренно. Он заявил, что Тегеран тоже не хочет эскалации, но потребовал от Украины компенсации ущерба.

Как пишет NYT, "некоторые лица, ознакомленные с данными разведки", заявили, что Иран готовился запустить по Украине баллистическую ракету, однако с небольшим боезарядом - с целью скорее нанести символический ответный удар, чем нанести реальный ущерб. При этом, как отмечают источники издания, любая ракета, запущенная из Ирана в сторону Украины, может спровоцировать расширение войны.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о "очень хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря", отметив помимо прочего, что были поражены суда, которые были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана. Прямо об ударе по иранскому судну он не говорил. Иран в тот же день обвинил Украину в нападении на его торговое судно, отметив, что при ударе погиб один из моряков. Тегеран заявил, что имеет право на "самооборону" и обвинил Украину в стремлении "втянуть в войну Европу по заказу Израиля". Зеленский после этого заявил, что Иран ранее уже де-факто атаковал Украину, поставляя России оружие. Он также обвинил Россию в том, что та оказывает Ирану помощь в конфликте с США.