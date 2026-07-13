Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассматривался израильскими спецслужбами как одна из потенциальных политических фигур на случай падения нынешнего руководства страны. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как утверждает NYT, в 2024 году бывший глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа встречался с Ахмадинежадом в Будапеште под прикрытием конференций по климату. Газета также пишет, что Израиль финансировал поездки и проживание бывшего президента.

По данным издания, после начала американо-израильской военной кампании против Ирана в феврале 2026 года Ахмадинежад был вывезен агентами "Моссада" в секретное убежище на территории Ирана.

Бывший глава военной разведки Израиля Тамир Хайман подтвердил NYT, что Ахмадинежад был частью "серии специальных и уникальных операций", направленных на изменение политической ситуации в Иране. При этом газета отмечает, что сценарий смены власти в итоге не был реализован.

После непродолжительного пребывания в убежище Ахмадинежад вновь появился на публике только в начале июля, во время похорон верховного лидера Али Хаменеи. По данным NYT, сейчас бывший президент находится под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который, как утверждается, установил его предполагаемые контакты с Израилем.

Израильские власти публикацию NYT не комментировали.

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