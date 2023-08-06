NYT: Песков назвал избирательную систему РФ "не совсем демократией"

Президентские выборы в России - это "не совсем демократия", а скорее "дорогостоящая бюрократия". Президент России Владимир Путин будет переизбран в будущем году на новый срок с результатом более 90% голосов. Такое мнение высказал в интервью газете The New York Times пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Большой материал американского издания озаглавлен "Вечная война Путина". Авторы пытаются ответить на вопрос, когда может завершиться война в Украине, может ли устать от неё российское общество, начнёт ли Владимир Путин искать мира. Как следует из слов Пескова, как их цитирует New York Times, в Кремле считают, что власти Путина ничто не угрожает, в том числе потому, что сам Кремль контролирует избирательный процесс.

Также Песков ответил на вопрос о перспективах завершения войны в Украине. По его словам, сейчас нет оснований для подписания мирного соглашения, и так называемая спецоперация "в обозримом будущем" продолжится. На прямой вопрос о том, хочет ли Россия захватить больше украинских территорий, представитель Кремля ответил: "Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши". Речь, помимо аннексированного в 2014 году Крыма, идёт о четырёх областях, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, об аннексии которых Россия заявила в 2022 году. При этом российские военные полностью сейчас не контролируют ни одну из них.

Песков публикацию пока не комментировал.