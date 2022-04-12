NYT рассказала о десятках убитых жителей Бучи и причинах их гибели

Газета New York Times опубликовала большой репортаж из украинского города Буча, ставшего в последние дни символом насилия по отношению к гражданскому населению Украины во время войны. Украина и страны Запада обвиняют российских военных в массовых расправах над мирными жителями. Россия категорически отвергает обвинения.

New York Times утверждает, что её корреспонденты определили место и время гибели нескольких десятков человек и поговорили со свидетелями, которые подтвердили, что жители Бучи стали жертвами российских военных. Издание публикует интерактивную карту, на которой обозначены места, где были найдены тела.

Кроме того, тела более 100 человек, как утверждают журналисты, были эксгумированы из братской могилы, вырытой в Буче во время российской оккупации.

"Когда российское наступление на Киев было остановлено упорным сопротивлением, оккупация Бучи превратилась в кампанию террора и мести" - утверждает издание. Задокументированы несколько случаев целенаправленной расправы над жителями Бучи и пыток - как утверждается, по мотивам мести. Со связанными руками были расстреляны не менее 15 человек. Многие жители Бучи, однако, были застрелены, по словам свидетелей, без каких-либо видимых причин, просто потому, что они вышли на улицу. Гуманитарная катастрофа в городе также стала причиной смерти жителей - в частности, как пишет New York Times, в местном доме престарелых 6 человек умерли от голода.

New York Times называет имена и фамилии десятков убитых и свидетелей, рассказаваших об обстоятельствах их гибели. Точное число жертв в Буче ещё не установлено.