NYT: Россия многократно применяла запрещённое оружие в Украине

Российские войска постоянно обстреливают украинские города и поселки с применением боеприпасов, запрещенных к использованию международными конвенциями. Об этом пишет The New York Times в своём новом расследовании.

Журналисты издания изучили более одной тысячи фотоснимков из Украины и определили тип более двух тысяч применённых там боеприпасов, подавляющее большинство из них - неточное оружие, которое запрещено применять в жилых кварталах. Более 330 боеприпасов разорвались около или прямо во время попадания по жилым зданиям. В 210-ти случаях речь шла об оружии, которое запрещено для использования международными конвенциями, в частности, о кассетных боеприпасах, отмечается в расследовании .Они оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.

В тексте упоминаются также боеприпасы с флешеттами – мелкими металлическими дротиками, которые способны сильно травмировать мягкие ткани человека.

Авторы материала пишут, что масштаб использования запрещенного оружия во время конфликта в Украине значительно выше, однако сейчас боевые действия продолжаются, и это осложняет сбор доказательств.

Ранее расследование телеканала CNN подтвердило, что генерал российской армии Александр Журавлёв в конце февраля отдал приказ стрелять по Харькову кассетными боеприпасами "Смерч".

Ранее Россию обвиняли в использовании кассетных бомб в Сирии. Минобороны России это отрицало, но в 2019 году показало их на выставке оружия, применяемого в ходе ведения военных действий в Сирии.

Ни Россия, ни Украина не являются участниками Конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы детонируют в воздухе, разбрасывая более мелкие заряды по значительной территории, в результате чего может подвергаться риску гражданское население. Некоторые из этих мелких зарядов (суббоеприпасы) могут не взрываться во время обстрела, фактически превращаясь в наземные мины, а затем представляют угрозу долгие годы.