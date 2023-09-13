NYT: Россия вопреки санкциям нарастила производство ракет

Россия в последние месяцы нарастило производство ракет и артиллерийских снарядов, и оно превысило довоенный уровень, несмотря на санкции Запада. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на не названных по имени официальных лиц стран Запада и Украины.

Как утверждается, в России сейчас производится больше боеприпасов, чем в США и странах Запада. Тем не менее, как утверждается, даже увеличившееся производство не покрывает все потребности российской армии.

Сразу после введения санкций после начала широкомасштабного вторжения в Украину производство ракет и ряда других типов вооружений в России резко замедилось из-за критической нехватки чипов и других компонентов. Однако к концу 2022 года Москва смогла восстановить производство, наладив новые цепочки поставок, в частности, через Армению и Турцию.

В результате сейчас Россия готова производить в два раза больше боеприпасов, чем до начала вторжения. Это же относится к танкам: утверждается, что до войны Россия могла производить 100 танков в год; сейчас она производит 200. Количество производимых артиллерийских снарядов - примерно два миллиона, а себестоимость производства в России ниже, чем на Западе. Издание приводит оценку представителя министерства обороны Эстонии Кусти Салмы, который утверждает, что темпы производства боеприпасов в России сейчас в семь раз выше, чем на Западе.

Ранее представители Украины подчёркивали, что российские ракетные арсеналы близки к исчерпанию. После массированных ударов по объектам инфраструктуры осенью и зимой прошлого года российские военные весной действительно существенно сократили число ракетных обстрелов Украины. В последнее время, однако, интенсивность ракетных обстрелов вновь возросла.