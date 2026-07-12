NYT: сотрудник ГРУ организует поставки из Японии в РФ

Япония в последние годы превратилась в один из основных источников поставок в Россию высокотехнологичных компонентов для производства вооружений, в стране действуют десятки российских агентов, а руководитель сети действует под прикрытием сотрудника компании "Аэрофлот". Такие утверждения содержатся в опубликованном 12 июля расследовании издания The New York Times, которое перепечатала в том числе Japan Times.

В статье отмечается, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году страны Запада выслали сотни сотрудников российских дипломатических ведомств, многие из которых в реальности были сотрудниками спецслужб. После этого десятки из них, как утверждается, перебрались в Японию, которая стала для России удобной базой для закупки и контрабанды высокотехнологичных компонентов для оружия. По оценкам Украины, около 90% российских ракет и дронов содержат японские компоненты - несмотря на то, что сама Япония поддерживает Украину и ввела против России различные санкции.

Как утверждается в статье, операциями в Японии руководит так называемый 20-й директорат российской военной разведки ГРУ (Главное управление Генштаба). Сотрудники спецслужбы, как утверждается, работают в стране или под дипломатическим прикрытием, или как бизнесмены. Им удаётся приобретать необходимое оборудование и технологии, которые переправляются в Россию через третьи страны.

Ссылаясь на данные сотрудников четырёх западных разведок, газета утверждает, что российской сетью в Японии руководит человек по имени Максим Фильченков, который выступает в качестве сотрудника российской государственной авиакомпании "Аэрофлот".

49-летний Фильченков назван в статье "ветераном ГРУ", который ранее уже работал в Японии. Утверждается, что он прибыл в страну в 2024 году и начал налаживать связи с логистическими компаниями для поставок необходимых России товаров в обход санкций.

Издание "Агентство", ссылаясь на данные утечек, отмечает, что в одном из домов в Москве, где был прописан Фильченков, проживало не менее трех сотрудников ГРУ. По крайней мере с 2015 года он работает в "Аэрофлоте", с 2024-го в должности замруководителя представительства по производственной деятельности.

Среди партнёров "Аэрофлота" в Японии названа компания Proco Air, которая занимается поставками японских товаров в Россию через третьи страны. В беседе с журналистами владелец этой компании заявлял, что Proco Air перевозит только разрешённые грузы. В расследовании указано, что компания сотрудничает в том числе с российской R-Pharm, основатель которой Алексей Репик был внесён в санкционные списки Австралии, Великобритании и Канады (но не Японии). По словам владельца компании, японские власти никак не реагировали на его совместный бизнес с российскими компаниями. Отмечается, что против Фильченкова в Японии также не ведётся никакого расследования. Сам Фильченков не стал беседовать с журналистами. Комментариев "Аэрофлота" в статье нет.

В статье утверждается, что Украина неоднократно предупреждала Японию о том, что японские компоненты используются в российском оружии и военной технике. Все компании, которые производят эти компоненты, заявляют, что строго соблюдают японские экономические санкции и торговые ограничения.

В статье отмечается, что Япония имеет репутацию "шпионского рая" из-за слабости контрразведывательного законодательства и спецслужб страны в целом.