NYT: треть переданных Украине западных гаубиц выведены из строя

Треть из примерно 350 западных гаубиц, поставленных Украине, постоянно находятся в небоеспособном состоянии из-за активного использования или полученных в бою повреждений. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские и украинские источники.

Сейчас украинские военные используют от 2 тысяч до 4 тысяч снарядов в день, а российская армия часто делает еще больше артиллерийских выстрелов. Такие темпы приводят к быстрому износу гаубиц, они теряют точность и дальность стрельбы. В публикации также отмечается, что некоторые из используемых 155-миллиметровых снарядов ранее не тестировались с определенными гаубицами и, как оказалось, быстрее изнашивают их стволы.

Для восстановления поврежденного вооружения Минобороны США развернуло в Польше ремонтную мастерскую. Как отмечает The New York Times, Украина хотела бы организовать пункты технического обслуживания артиллерии ближе к линии фронта, чтобы быстрее возвращать орудия в строй.