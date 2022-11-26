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NYT: треть переданных Украине западных гаубиц выведены из строя

Украинские военные ведут огонь по российским позициям возле Бахмута Донецкой области, 20 ноября 2022 года

Треть из примерно 350 западных гаубиц, поставленных Украине, постоянно находятся в небоеспособном состоянии из-за активного использования или полученных в бою повреждений. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские и украинские источники.

Сейчас украинские военные используют от 2 тысяч до 4 тысяч снарядов в день, а российская армия часто делает еще больше артиллерийских выстрелов. Такие темпы приводят к быстрому износу гаубиц, они теряют точность и дальность стрельбы. В публикации также отмечается, что некоторые из используемых 155-миллиметровых снарядов ранее не тестировались с определенными гаубицами и, как оказалось, быстрее изнашивают их стволы.

Для восстановления поврежденного вооружения Минобороны США развернуло в Польше ремонтную мастерскую. Как отмечает The New York Times, Украина хотела бы организовать пункты технического обслуживания артиллерии ближе к линии фронта, чтобы быстрее возвращать орудия в строй.

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