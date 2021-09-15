Объединение журналистов OCCRP прекратило работу в России

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил о прекращении работы в России, чтобы защитить журналистов на фоне кампании российских властей против независимой журналистики. Об этом говорится на сайте OCCRP.

"Это не значит, что мы прекратим писать о масштабной коррупции в этой стране. Просто мы понимаем, что правительство, по своему обыкновению, будет наказывать своих же граждан за сотрудничество с нами", – сказал сооснователь и главный редактор OCCRP Дрю Салливан.

Он уточнил, что большинство российских партнеров центра были внесены в список "иностранных агентов" или объявлены "нежелательной организацией". Российским сотрудникам OCCRP предложил переехать в другие страны. Тем, кто отказался, выплатили выходное пособие и помогли с поиском новой работы.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) – некоммерческая организация, которая объединяет более пятидесяти независимых СМИ со всего мира и публикует более 100 расследований в год.

На данный момент в списке СМИ-"иноагентов" 25 журналистов и 18 СМИ. За последние полгода в реестр СМИ-"иноагентов" вошли "Важные истории", The Insider, VTimes.io, "Медуза", "Первое антикоррупционное СМИ" и телеканал "Дождь".