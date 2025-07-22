"Близкая гонка". Обгоняет ли Россия НАТО в темпах производства вооружения

В начале июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит в три раза больше боеприпасов, чем все страны-участницы альянса за год, то есть фактически РФ обладает 12-кратным преимуществом в производстве боеприпасов.

Чтобы подтвердить или опровергнуть заявление Рютте, Радио Свобода совместно с расследовательской группой Conflict Intelligence Team (CIT) проанализировало открытые данные о производстве боеприпасов и других основных видов оружия в России и странах НАТО.

Наше исследование включает шесть категорий вооружения: артиллерию, боеприпасы к ней, танки, самолёты, средства дальнего поражения (ракеты и дроны), а также средства ПВО и ракеты-перехватчики к ним.

Российские власти и компании не публикуют данные обо всех оборонных заказах, заключенных во время полномасштабного вторжения в Украину, поэтому мы опираемся в основном на данные иностранных разведок, аналитиков и СМИ. В некоторых случаях установить точное количество производимого оружия невозможно.

При подсчетах производимых в странах НАТО вооружений мы не учитывали Турцию, которая является членом альянса и обладает значительным производственным потенциалом, но в потенциальных конфликтах может придерживаться нейтралитета.

Объективные оценки или преувеличение? Артиллерийские боеприпасы

Марк Рютте и ранее заявлял о значительном преимуществе России перед НАТО в производстве боеприпасов. Так, в апреле в интервью телеканалу CBS он говорил, что российские военно-промышленный комплекс производит в четыре раза больше боеприпасов, чем страны НАТО.

"У нас есть проблема: США, Канада и европейские страны, входящие в НАТО, не производят достаточно продукции оборонной промышленности. За год мы производим столько боеприпасов, сколько Россия производит за три месяца", – сказал Рютте, отметив, что размер российской экономики составляет лишь 5% от экономики стран НАТО.

Ни тогда, ни сейчас генсек не уточнял, имеет ли он в виду исключительно боеприпасы основного российского калибра 152 мм, или включает в свою оценку в том числе боеприпасы 122 мм и других калибров, которые тоже используются на фронте российской армией.

По данным британского Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI), в 2022 году Россия произвела 250 тысяч выстрелов калибра 152 мм, в 2023 – один миллион, а в 2024 планировала произвести 1,325 млн таких боеприпасов. На практике, отмечают исследователи, она произвела чуть больше 1,3 миллиона 152-мм боеприпасов. Помимо этого, российскому военно-промышленному комплексу в 2024 году удалось выполнить свою цель по производству 800 тысяч 122-мм выстрелов. Аналитики предположили, что в 2025 году рост продолжится, особенно во второй его половине, когда российские предприятия смогут производить больше взрывчатых веществ за счет ввода в строй новых мощностей.

Данные RUSI близки к оценкам западных и украинских официальных лиц: они заявляли Reuters, что в 2024 году Россия произвела 2 – 2,3 миллиона артиллерийских боеприпасов, и, по словам американского генерала Кристофера Каволи, бывшего Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, планировала увеличить в неназванные сроки число произведенных боеприпасов до трех миллионов.

Украинская военная разведка считает, что Россия произвела еще больше боеприпасов: в 2023 году суммарно два миллиона 152-мм и 122-мм калибров, а в 2024 году планировала произвести 2,7 миллионов. Схожую оценку в начале прошлого года давал и неназванный европейский чиновник: он говорил о производстве Россией 250 тысяч боеприпасов в месяц или трёх миллионов в год.

SkyNews со ссылкой на исследовательскую фирму Bain & Company и вовсе сообщали, что Россия собиралась произвести в 2024 году 4,5 миллиона боеприпасов, что, по их мнению, в три раза больше, чем суммарное годовое производство стран НАТО. Аналитики не уточняют, о каких именно боеприпасах идёт речь. Помимо этого, они заявляют, что ориентировались на “доступную публично информацию”, но не раскрывают, на какую именно. Эта оценка сильно превышает другие и может включать в себя более широкую номенклатуру боеприпасов, например, минометные мины и снаряды для танков.

Помимо этого, Россия получает боеприпасы от КНДР. Если изначально речь шла о снарядах калибра 122 и 152 мм, а также минах и ракетах для РСЗО, то с началом поставок корейских систем вооружения номенклатура расширилась. Теперь из Северной Кореи также поступают снаряды калибром 130 мм (вероятно, для советских пушекМ-46) и 170 мм (вероятно, для северокорейских САУ "Коксан") и ракеты для корейских РСЗО калибром 240 и 107 мм. Оценки общего объема этих поставок разнятся.

В апреле этого года совместное расследование Reuters и Open Source Centre выявило отправку с сентября 2023 года по март 2025 более 15 тысяч контейнеров, в которых могли содержаться свыше 6 млн боеприпасов. Недавно агентство Ренхап со ссылкой на доклад разведки Южной Кореи сообщило, что общий объем поставок превысил 12 млн боеприпасов при пересчете на основной калибр – 152 мм. В CIT считают такую оценку завышенной, а расчёты в калибре 152 мм неверными.

C учётом прошедших с момента публикации Reuters трёх месяцев общий объем поставленных боеприпасов приблизился к 7 млн. Мы не включаем корейские боеприпасы в наши подсчеты, поскольку они не влияют на производственные возможности самой РФ.

Что касается стран НАТО, в марте 2024 года неназванный европейский чиновник заявил CNN, что страны союза “обладают ежегодными возможностями в 1,2 млн произведенных боеприпасов для отправки в Украину”. Еще один источник в НАТО в том же году заявлял, что суммарно страны союза планировали произвести два миллиона боеприпасов основного калибра (не включая 105-мм и 120-мм) в 2024 году, а в 2025 достичь производственного объёма в три миллиона 155-мм боеприпасов.

Это примерно совпадает с отчетом Европейской комиссии. В нем сказано, что в январе 2024 года производство 155-мм боеприпасов в Европе достигло 1 млн в год, а к концу 2025 этот показатель планировалось удвоить. Еще миллион выстрелов в 2025 году должны были произвести США.

Еврокомиссар Тьерри Бретон в начале 2024 года говорил, что ЕС планирует произвести до конца 2024 года 1,3 миллиона снарядов. В июне того же год он заявил, что менее чем за год Европейскому Союзу удалось увеличить производство боеприпасов 155-мм калибра в два раза – до миллиона единиц. К концу года он ожидал 1,7 млн произведенных боеприпасов (на 400 тысяч больше его январских оценок), а к концу 2025 – 2,5 миллионов.

На практике производственные возможности Евросоюза и США могут оказаться скромнее заявленных. По данным неназванного словацкого источника из оборонной промышленности, озвученным в июле 2024 года, ЕС был способен производить 580 тысяч боеприпасов в год.

Это совпадает с оценками немецкой компании Rheinmetall (крупнейший на данный момент производитель боеприпасов в Европе), которая в начале 2024 года предполагала, что западноевропейские компании способны произвести 550 тысяч боеприпасов за год. Помимо немецкой компании, которая на тот момент была способна производить 350 тысяч боеприпасов в год, в Европе производством боеприпасов занимаются норвежско-финская Nammo, Nexter (французское крыло KNDS), британская BAE, польская Mesko, словацкая MSM, чешские STV Group и CSG.

В 2024 году Rheinmetall заключил контракт на поставку боеприпасов для немецкой армии на сумму в 8,5 млрд долларов. Планируется, что, начиная с 2025 года, компания будет производить 700 тысяч снарядов ежегодно, а к 2027 году этот показатель может вырасти до 1,5 млн 155-мм выстрелов в год. Помимо этого, 300 тысяч боеприпасов основного и 150 тысяч других калибров в рамках “украинской инициативы” планирует произвести в 2025 году чешская STV Group. Ещё как минимум 200 тысяч 155-мм выстрелов (исходя из данных за 2024 год) в этом году произведут другие европейские компании.

Таким образом, суммарное количество произведенных в 2025 году боеприпасов только основного калибра в Европе по самым консервативным оценкам может достигнуть 1,2 млн. А с учетом значительных инвестиций в эту область по программам ASAPи EDIP, направленным как на расширение производства дефицитных компонентов — порохов и взрывчатых веществ, так и на конечную сборку, в ближайшие годы рост европейских возможностей продолжится, считают в CIT.

США ставили целью на 2025 год произвести 1,2 млн боеприпасов, то есть достичь показателя 100 тысяч выстрелов в месяц. В реальности американские производители отстают от графика более чем в два раза, производя в месяц 40 тысяч 155-мм выстрелов, что соответствует 480 тысячам в год, если динамика не изменится. Это значительно ниже планов, согласно которым ещё к концу 2024 года месячное производство должно было достичь 75 – 80 тысяч выстрелов. Задержка вызвана проблемами с полноценным запуском новых производственных линий, и при их разрешении производство может значительно вырасти.

Даже несмотря на невыполнение США собственных планов и проблемы, возникающие у европейских производителей, к концу года США и ЕС могут произвести по меньшей мере 1,7 млн боеприпасов 155-мм калибра. Если утверждения Марка Рютте верны, то Россия должна произвести к концу года 6,8 млн только 152-мм боеприпасов, не считая другие калибры. А если следовать более позднему заявлению генсека о двенадцатикратном преимуществе, то эта оценка увеличится до фантастических 20,5 млн выстрелов в год.

Даже если предположить, что Европа в этом году не достигнет уровня в 1,2 млн боеприпасов и останется у прошлогодних объемов, то есть 550 тысяч выстрелов, а США сохранят существующую динамику производства, суммарное количество произведенных странами НАТО боеприпасов основного калибра достигнет одного миллиона. Россия в таком случае должна производить 4 млн (или 12 млн по "фантастической" оценке).

В CIT считают это количество невозможным по целому ряду обстоятельств. Предел роста выпуска за счет интенсификации производства на существующих площадках в России был достигнут ещё в 2023 – 2024 годах – это наглядно демонстрирует динамика, представленная в материале RUSI. При этом показатели остановились на уровне 1,3 млн 152-мм выстрелов. Существенный рост в дальнейшем возможен только при вводе в строй новых мощностей.

Россия действительно увеличивает производственные мощности на целом ряде площадок (например, на Казанском пороховом заводе и Бийском олеумном заводе). Масштаб этих работ ограничен и не позволяет предполагать кратного роста выпуска в ближайшей перспективе. Кроме того, ввод новых мощностей в строй будет сопровождаться задержками и проблемами (что, например, произошло на новом заводе американской GD-OTS в Меските, Техас), а также трудностями по подбору квалифицированного персонала, считают в CIT. Это, по мнению аналитиков, ещё больше замедлит рост производства. Однако в средне- и долгосрочной перспективе нельзя исключать того, что в конечном итоге суммарный выпуск боеприпасов достигнет 4 млн в год — в том случае, если считать 152-мм и 122-мм калибры.

При этом значения 6,8 млн, а тем более 12 или 20 млн являются недостижимыми без полного перевода российской экономики на военные рельсы, чего пока не произошло. Под сомнением находится и сама необходимость таких объемов производства при наличии других средств поражения, объясняют эксперты. Также такой объем выпуска боеприпасов потребует как минимум кратного увеличения производства стволов для артиллерийских орудий. Для этого понадобятся дополнительные станочные линии и оборудование, которое не производится в России.

Чем стрелять? Артиллерийские орудия

Мы попытались оценить производство гаубиц основного калибра: 152 мм для ВС РФ и 155 мм для стран НАТО.

Данные о производстве гаубиц в России на текущий момент засекречены. Сейчас в серийном производстве находятся три вида артиллерийских орудий 152-мм калибра: самоходная гусеничная установка "Мста-С", а также колёсные "Гиацинт-К" и "Мальва".

"Мальва" – это аналог "Мсты" на колёсном шасси, а "Гиацинт" – то же самое, но с уже не производящейся в России пушкой "Гиацинт-Б" ("Мста" и "Гиацинт" похожи по характеристикам, но стреляют несовместимыми снарядами).

В 2020 году Россия планировала поставить на вооружение более 35 "Мста-С". Эксперты CIT сомневаются, что на данный момент Россия способна производить значительно больше 50 единиц этой САУ в год. Машины новой постройки действительно замечены на фронте, но их количество не позволяет предположить, что уровень производства существенно превышает потери.

Команда аналитиков также предполагает, что количество ежегодно поставляемых для российской армии машин "Гиацинт-К" и "Мальва" - не больше нескольких десятков. Их серийное производство находится на раннем этапе, они также редко фиксируются в войсках, кроме того, известно всего о нескольких потерянных машинах этих типов. Тем не менее, с учетом сравнительной простоты производства, нельзя исключать существенного увеличения их выпуска в течение ближайших лет, говорят в CIT.

Наша статистика не включает модифицированные, восстановленные и "каннибализированные" российские орудия, находившиеся до этого на складах или в войсковых частях, хотя российская армия таким образом активно пополняет собственные запасы орудий в войсках.

Так, количество единиц буксируемой артиллерии на российских военных складах с 2022 по середину 2024 года сократилось с 11 867 до 6134, причём речь идёт в первую очередь именно о крупнокалиберном вооружении. Год назад на складах оставалось примерно 50% малых и средних орудий и лишь треть крупнокалиберных: буксируемых "Гиацинт-Б" и "Мста-Б".

Таким образом, ежегодное производство абсолютно новых единиц артиллерийской техники в России не превышает 100 единиц.

В этом аспекте явное преимущество имеет НАТО: только французско-немецкий концерн KNDS планирует к концу 2025 года произвести 144 САУ CAESAR. Компания также запускает производство этих гаубиц в Чехии.

Помимо этого, Германия планирует к концу года поставить шесть САУ PzH 2000, которые вновь начали производить в 2024 году. Помимо этого, Германия изготавливает и новые гаубицы RCH-155, хотя и испытывает неизвестные проблемы с полноценным серийным запуском их производства: поставки этих гаубиц Украине неоднократно задерживались.

Производство орудий для этих самоходок также откроется и в Великобритании. Само Соединенное Королевство пока не производит никаких гаубиц: выпуск САУ AS-90 давно прекращен, а основным орудием британской армии должны стать как раз британско-немецкие RCH-155. На данный момент Великобритания закупает главным образом шведские САУ Archer. По примерным оценкам, шведский производитель способен выпускать 12 таких машин в год.

Ещё как минимум 100 САУ Krab производит Польша, а Словакия к концу 2025 года планирует произвести 40 САУ Zuzana.

США, в свою очередь, увеличили производство стволов для гаубиц М777 и М109. Так, количество производимых стволов для гаубиц М777 выросло с 11 до 18 в месяц (216 в год). Это не говорит о том, что США будут производить столько гаубиц ежегодно, поскольку определенная часть стволов пойдет на ремонт и перестволовку уже существующих образцов. Также дан старт производству стволов для гаубиц M777 на заводе в британском Шеффилде.

Что касается американских САУ М109, точных данных о количестве изготавливаемой на данный момент техники нет, но в 2017 году производитель сообщил, что способен выпускать 60 единиц в год. В 2024 году BAE Systems заключили новый пятилетний контракт стоимостью $318 млн на производство М109.

Таким образом, суммарное ежегодное количество производимой в странах НАТО артиллерии составляет 362 единицы против менее чем 100 в России (по примерным оценкам).

Не всё так однозначно. Танки

Как и в случае с артиллерией, выяснить точную цифру производимых Россией танков довольно трудно, поскольку значительную часть используемой в Украине техники составляют восстановленные и модернизированные образцы советских танков: например, Т-72Б3 и Т-80БВМ. Отсюда, вероятно, проистекают оценки американского генерала Кристофера Каволи, считающего, что российская армия в 2025 году планирует получить полторы тысячи танков.

При этом стоит учиывать, что с начала полномасштабного вторжения запасы более-менее современных танков очень сильно опустели: так, у России на складах осталось только 20% от довоенного количества относительно современных танков Т-72Б, 10% Т-80Б/БВ и 27% Т-80У/УД.

Единственным серийно выпускаемым "с нуля" танком в России является Т-90М. По оценкам CIT, Россия с начала полномасштабной войны многократно нарастила их производство и теперь ежегодно изготавливает около 280 Т-90М.

В то же время европейские государства на данный момент практически не производят танки: Франция более десяти лет не выпускает свои основные боевые танки Leclerc – вероятно, из-за их дороговизны. Великобритания планирует поставить свои первые новые основные боевые танки Challenger 3 на вооружение в 2027 году, а все 148 танков британская армия должна получить до конца 2030 года.

Единственной европейской страной, серийно выпускающей танки, сейчас остается Германия, которая производит 50 танков Leopard 2A8 в год. Германия также рассматривает закупку ещё тысячи танков Leopard в течение следующих 10 лет. В таком случае ФРГ придётся увеличить производство основных танков как минимум в два раза — и это без учёта уже заключенных и планируемых экспортных контрактов на несколько сотен машин (1, 2).

США, согласно плановым документам на 2024 год, ежегодно производят 109 танков M1A2 Abrams. В случае необходимости, как отмечается в докладе Министерства армии США для Конгресса, производство может быть расширено до 420 танков в год, но этого не происходит из-за отсутствия такого большого количества заказов и уже существующих обширных запасов техники, считают в CIT. Помимо этого, США модернизируют до 200 старых танков ежегодно с возможностью роста этой цифры до 350.

Таким образом, суммарное количество производимых в странах НАТО танков составляет как минимум 159 единиц ежегодно против 280 в России, однако в последующие годы производство этой техники в Европе будет расширяться, а предприятия США работают не в полную силу.

Первым делом – самолёты. Авиация

По примерным оценкам российского портала "Техносфера", ВПК РФ может производить в год примерно 50 – 60 боевых самолетов, включая истребители и стратегические бомбардировщики и не считая транспортных самолетов: 10 – 12 истребителей Су-57, 15 Су-35С, 12 – 18 истребителей-бомбардировщиков Су-34М, 10 многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и и 2 – 4 стратегических бомбардировщика Ту-160М2.

Для сравнения: в 2018 году российская армия получила 36 боевых самолетов. Несмотря на западные санкции, количество производимых самолетов за прошедшее время, тем более в условиях военной экономики, вероятнее всего, должно было вырасти. Данные "Техносферы" не сильно отличаются от оценок других источников, в частности, близкого к российскому ВПК "Центра анализа стратегий и технологий".

Вероятным преувеличением "Техносферы" является заявление о производстве до четырёх стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 в год. Предположение портала основывается на сделанном в конце 2024 года заявлении министра обороны РФ Андрея Белоусова о планах поставить на вооружение четыре Ту-160М2. Впрочем, аналогичное заявление о планах ещё на 2023 год делал и его предшественник Сергей Шойгу.

Россия действительно модернизирует советские Ту-160 (на одном из таких даже полетал президент России Владимир Путин), ровно как и ведет строительство абсолютно новых бортов. До конца 2027 года Казанский авиазавод должен произвести 10 Ту-160М2, но о постановке на вооружение хотя бы одного такого самолета не сообщалось. Во время визита Путина на Казанский авиационный завод имени Горбунова в феврале 2024 года в цехах по-прежнему можно было увидеть 2-й и 3-й самолеты новой серии (б/н "22" и "23" красный), хотя по планам как минимум 2-й самолет серийной постройки должен был быть передан ВКС к концу 2023 года. В вышедшем в эфир в декабре 2024 года очередном выпуске программы "Военная приемка" был показан всё тот же 2-й самолёт серийной постройки – всё в том же цеху Казанского авиазавода.

О поступлении на вооружение ни одного из четырёх запланированных на 2025 год Белоусовым бомбардировщиков пока также не сообщалось, хотя стоит отметить, что эта информация могла попросту не предаваться гласности. Например, в начале апреля 2025 года в сети появились фотографии двух новых истребителей Су-57 в новосибирском аэропорту Толмачёво, хотя официально об их поставках в ВКС РФ не сообщалось.

В серийном производстве в Европе на данный момент находится три различных истребителя: совместный проект нескольких стран Eurofighter Typhoon, французский Rafale и шведский Gripen.

Производитель самолетов Eurofighter, по словам представителя компании, на данный момент ежегодно выпускает 14 истребителей и планирует повысить производство до 20 единиц в год. В 2024 году, впрочем, завод выпустил лишь шесть истребителей.

Директор Dassault Aviation, выпускающей Rafale, заявил, что компания на данный момент производит 36 самолетов ежегодно (другой источник говорит о 21 самолёте в 2024 году).

Представитель SAAB, занимающейся производством шведских Gripen, говорил о возможности выпускать до 24 самолетов. В реальности их, вероятно, в последние годы практически не производят: согласно исследованию Кильского института мировой экономики, за 2024 год компания не создала ни одного самолёта, а за 2023 год – 1.

По данным американского производителя Lockheed Martin, в этом году компания планирует побить собственный рекорд по выпуску новейших истребителей F-35 и за год построить 170 – 190 единиц при плане в 156 единиц ежегодно. По данным Кильского института, в 2024 году компания произвела 110 F-35.

Помимо этого, США производят по 36 истребителей F-16 (только на экспорт) и F-15EX ежегодно, а также 18 F/A-18 (производственная линия закроется в 2027 году).

Таким образом, нижняя граница производимых ежегодно истребителей в странах НАТО составляет 227 единиц, а верхняя – 320. В любом случае НАТО уверенно лидирует в производстве истребителей против России (47 – 55 единиц без учета Ту-160).

НАТО имеет огромное преимущество в количестве истребителей перед Россией. По данным Military Balance за 2025 год, у России на вооружении стоит 931 истребитель, включая 19 самолётов пятого поколения Су-57. При этом на вооружении одних только США стоит 2338 истребителей, из них 787 пятого поколения (F-22 и F-35). Помимо этого, в активном резерве американской армии находится еще 727 истребителей, из которых 61 – пятого поколения.



На вооружении европейских стран НАТО (не считая Турции) стоит 1814 истребителей. Лидерами по количеству боевых самолетов на вооружении являются Франция (275), Греция (230), Германия (226), Италия (183) и Испания (169). Некоторые европейские страны уже поставили на вооружение американские истребители пятого поколения F-35: 10 на вооружении Дании, по 32 у Италии и Великобритании, а Нидерланды (40) и Норвегия (44) полностью перешли на них. Таким образом суммарное количество истребителей пятого поколения у европейских стран достигло 158.



Суммарно НАТО превосходит Россию по одним лишь истребителям (не считая стратегической авиации) в четыре раза: 4152 против 931. По истребителям пятого поколения преимущество еще более подавляющее: 885 против 19 (почти в 50 раз).

"Шахеды" вне конкуренции. Дальнобойное оружие

По данным украинской разведки, Россия производит пять тысяч дальнобойных дронов разного типа, из них половина – ударные дроны “Герань-2” (локализованные “Шахеды”), а другая половина – дроны-приманки “Гербера” (упрощённые аналоги “Шахедов”, обычно без боевой части либо с минимальной БЧ, используемые для разведки и перегрузки ПВО). Годовое производство ударных дронов в России может достигать 60 тысяч единиц.

При этом в странах НАТО не производится таких же бюджетных аналогов “Шахедов”. США, например, выпускают высотные беспилотники Reaper и Global Hawk, но они выполняют другие функции и не являются дронами-камикадзе. К тому же их цена в сотни и тысячи раз выше, чем цена одного беспилотника Shahed.

Американские дроны-камикадзе Switchblade 300 и 600 многократно уступают “Шахедам” по массовости и дальности, а также размерам боевой части, то есть фактически у стран НАТО по крайней мере пока попросту нет и не наблюдается никакого аналога “Шахедов”.

Россия также производит, по оценке ГУР МО Украины, до 200 – 250 крылатых и баллистических ракет ежемесячно или 2400 – 3000 в год. В частности, по данным украинской военной разведки, российский ВПК способен ежемесячно производить:

60 – 70 ракет “Искандер-М”;

20 – 30 ракет “Искандер-К”;

10 – 15 ракет ”Кинжал”;

60 – 70 ракет “Х-101”;

до 10 ракет “Х-32”;

25 – 30 ракет “Калибр”;

суммарно 20 – 30 единиц ракет “Оникс” и “Циркон”.

Отметим, что согласно расследованию журналистов украинского издания 24tv.ua, основанному на полученных от источника документах, планы по изготовлению ракет Х-101 на 2025 год составляли 633 штуки или около 53 ракет в месяц. Таким образом, оценка ГУР может быть несколько завышена.

Серийным производством дальнобойных ракет на данный момент занимается только Германия: согласно июньскому исследованию Кильского института мировой экономики, она производит 60 ракет Taurus в месяц. Франция и Великобритания договорились возобновить выпуск ракет Storm Shadow/Scalp-EG, но о масштабах производства пока не сообщается. Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Хоффман оценивал производственные возможности в 50 – 100 ракет ежегодно, но, вероятнее всего, речь шла о модернизации и поддержании состояния уже существующих ракет, поскольку на момент публикации колонки Хоффмана о возобновлении производства этих ракет не сообщалось.

США, в свою очередь, производят 700 крылатых ракет JASSM ежегодно и планируют увеличить выпуск до 1100 единиц в 2026 году. Помимо этого, США производят 500 баллистических ракет ATACMS (Германия по договоренности с США в 2026 году может также начать производство американского вооружения и производить до 800 ракет ATACMS в год) и около 60 крылатых ракет Tomahawk. Помимо этого, США планируют произвести с 2025 по 2029 годы 1296 ракет PrSM (260 ежегодно).

Таким образом, Россия безоговорочно доминирует в производстве дронов-камикадзе, а также производит больше ракет, чем страны НАТО (2400 – 3000 против 1580).

Победителей нет. Системы ПВО

Объективных данных по производству систем ПВО в России с начала полномасштабного вторжения нет, поэтому в этом случае мы решили не сравнивать возможности России и НАТО из-за недостатка информации, а лишь показать возможные тренды.

На данный момент Россия серийно выпускает сразу несколько систем ПВО: ЗРС С-300В4, С-400, ЗРК “Тор” и “Бук” и ЗРПК “Панцирь”. Системы С-350 и С-500 встречаются редко, поэтому мы не относим их к категории “серийные”.

О масштабах производства всех систем, кроме С-400, судить проблематично: даже до начала войны в Украине появлялись лишь отрывочные данные о поступлениях тех или иных систем ПВО на вооружение.

Известно, что с 2007 по 2018 годы на вооружение российской армии поступили 57 дивизионов (в каждом по две батареи) систем С-400, 10 из них – в 2018 году. С 2019 по 2021 на службу поступили еще 16 дивизионов, а в 2022 планировалось поставить армии еще 10 дивизионных комплектов (не подтверждено), то есть суммарно 83 дивизиона или 166 батарей.

По данным Military Balance, в 2024 году российская армия располагала уже 124 дивизионами или 248 батареями. Таким образом с 2022 по 2024 Россия должна была производить по 17 дивизионов ежегодно (до этого в рекордный 2018 год произвели лишь 10 дивизионов). Согласно отчету за 2025 год, количество дивизионов С-400 в российской армии выросло на 18. Если оценка по С-400 верна, то Россия увеличила производство этих систем с момента начала “СВО” почти в два раза.

В журнале приводятся данные и по другим системам, в частности, по ЗРС семейства С-300В, С-300П и по системе С-350. Количество батарей С-350 в сравнении с предыдущим годом осталось прежним, ровно как и С-300В. При этом, согласно справочнику, выросло количество С-300ПС, которые не производятся с 2011 года , и С-300ПМ1/2, которые модернизировались из С-300ПМ до 2014 года. Часть систем могла быть взята со складов и из резервов, а также переброшена с одной границы на другую, что, очевидно, затрудняет подсчёты, поэтому мы считаем оценку по С-300П нерепрезентативной.

Основной системой ПВО США является комплекс Patriot. По данным представителя компании, в 2023 году концерн был способен производить 12 батарей ежегодно. На данный момент США ежегодно производят 500 ракет PAC-3 к ним (планируют увеличить до 750 к 2027 году) и 240 ракет PAC-2 (увеличение до 420 к 2027 году). В 2026 году немецкий Rheinmetall также начнет производство ракет-перехватчиков PAC-3 и планирует производить до 300 единиц в год.

В Германии производятся системы IRIS-T и ракеты к ним. Компания Diehl планирует увеличить количество ежегодно выпускаемых систем до 8 в 2025 году и до 10 в 2026. Немецкая компания также планировала увеличить количество выпускаемых ракет-перехватчиков до 800 – 1000 ежегодно.

Французско-итальянская система ПВО SAMP/T, вероятнее всего, производится довольно медленно: примерно одна батарея в год. Производитель планирует произвести 134 ракеты Aster к комплексу в течение этого года. Ранее представители компании говорили о намерении увеличить количество выпускаемой продукции.

В Европе также производится норвежско-американская система NASAMS. В год может выпускаться примерно 7 – 8 батарей. Она может использовать два типа ракет, которые производятся в США: AIM-120 AMRAAM (1200 в год) и AIM-9X (2500 в год).

Из-за недостатка информации определить, кто ежегодно производит больше систем ПВО, не представляется возможным. Однако, вероятно, производство средств ПВО и боеприпасов к ним – сфера, где ни одна из сторон не чувствует себя достаточно защищенной.



Россия практически ежедневно получает удары довольно примитивными украинскими БПЛА и, видимо, не способна полностью обезопасить свое небо в войне с не самым сильным в воздушном компоненте противником, даже стянув на запад ПВО практически со всей страны, считают в CIT.

"Страны НАТО, глядя на украинские города, ежедневно подвергающиеся ударам ракет и БПЛА-камикадзе, ищут варианты, как защититься от такого количества воздушных средств поражения и не разориться при этом на многомиллиардных закупках систем ПВО и ракет к ним, которые, помимо прочего, производятся в малых масштабах, не способных удовлетворить все возрастающие запросы стран альянса", – отмечают аналитики.

Боевая ничья. Вывод

Как видно из собранных нами данных, ситуация далека от мрачной картины, обрисованной Рютте. Если говорить о производстве артиллерийских боеприпасов, показатели потенциальных противников близки к паритетным значениям, поэтому говорить о кратном преимуществе России по выпуску снарядов и других видов вооружения нельзя. При этом и в Европе, и в США запущены программы по наращиванию производственных возможностей, которые уже начинают давать свои плоды. Аналогичные работы ведутся и в России, но их масштаб не позволяет утверждать о приближающемся прорыве в объемах производства.

Если говорить о производстве артиллерийских систем, то здесь у стран НАТО даже есть трехкратное преимущество. При этом не стоит забывать, что в целом в этом компоненте западные страны находятся в позиции догоняющего: в ВС РФ и на складах ещё с советских времен находится огромное количество орудий и САУ, хотя их значительная часть либо морально устарела, либо уже задействована в текущей войне против Украины.

Производство танков остается слабым местом западных стран, особенно если речь идет о Европе. Всего один серийно выпускаемый тип с годовым производством 50 машин не только кратно уступает российским темпам, но и явно недостаточен для осуществления масштабной программы перевооружения. Эта сфера, как полагают в CIT, требует усиленного внимания со стороны НАТО, ведь набранный Россией темп позволит восполнить понесенные в Украине потери за ближайшие 10 лет. Европа за это время при сохранении темпов произведет лишь 500 танков. Производство танков в США несколько сглаживает картину, но всего несколько европейских стран на текущий момент поставили на вооружение американские “Абрамсы”.

Авиация на протяжении десятилетий остается областью доминирования НАТО. Здесь наблюдается бесспорное преимущество альянса как в объемах выпуска, так и в стоящих на вооружении самолетам, особенно если рассматривать самолеты пятого поколения. Даже при том, что преимущество в первую очередь достигается за счет американского воздушного флота, и без его учета у европейских союзников все равно сохраняется двукратное преимущество по общему числу истребителей и десятикратное – по самолетам пятого поколения, которые, впрочем, были куплены у США и на данный момент производятся только там.

Средства дальнего поражения – ракеты и ударные БПЛА – наоборот, сфера российского доминирования. При этом в области БПЛА у стран НАТО попросту нет на вооружении аналога российской “Герани” – локализованного иранского “Шахеда”. Тем временем РФ продолжает наращивать объемы их производства, достигнув отметки в 5000 единиц в месяц. Конечно, с учетом мощной истребительной авиации стран НАТО, эти БПЛА-камикадзе в случае гипотетической войны доставят ЕС и США гораздо меньше проблем, чем Украине, но в войне на истощение наличие такого дешевого средства поражения является заметным преимуществом. По количеству производимых ракет двукратный перевес также на стороне России. Этот чрезвычайно важный компонент современной войны требует усиления со стороны союзников в кратчайшие сроки, уверены в CIT. Как продемонстрировали ВСУ, применение этих высокоточных средств поражения по уязвимым российским объектам может быть очень болезненным, а при массированном их использовании (что недостижимо для ВСУ) может оказать значительное влияние на ход возможного конфликта, говорят аналитики.

ПВО, отмечает команда, является сферой, в которой обе стороны чувствуют себя уязвимыми. Страны НАТО столкнулись как с зашкаливающими ценами на системы ПВО и ракеты к ним, так и с дефицитом производственных мощностей, которые не способны удовлетворить всех желающих даже в среднесрочной перспективе. Наращивание инвестиций в эту сферу представляется неизбежным, но неизвестно, как быстро эти влияния дадут нужный эффект, отмечают исследователи. Россия, изначально делавшая ставку именно на ПВО, а не на мощную боевую авиацию, также оказалась не готова к новым реалиям войны. Даже ограниченная в средствах Украина регулярно находит бреши в российских защитных порядках, не говоря уже о возможностях менее скованных в средствах стран НАТО. В условиях нарастающей конфронтации российским военным, видимо, также придется переосмыслить планы противовоздушной обороны, резюмируют в CIT.