16 февраля к бывшему профессору МГИМО, политическому комментатору Валерию Соловью пришли с обыском, после чего его увели на допрос в Следственный комитет. Задержали и сына политолога, в квартире прошел обыск с изъятием компьютерной техники.
Валерий Соловей известен оригинальными прогнозами, в том числе такими, которые касаются здоровья и продолжительности жизни Владимира Путина, и это, по мнению многих комментаторов, имело к его задержанию самое непосредственное отношение.
И сына взяли, и жену обыскали, и племянника. Чистая кадыровщина: власть преследует скопом всю семью.
Дожили, ***.
Причины очевидные. Валерий Соловей последние годы делал много резких заявлений и писал о действиях власти.
Обижал царя.
Соловей таки дочирикался
[Злорадство в список семи смертных грехов не входит, если чо]
Про Соловья у меня только один, крайне непрофессиональный и полный правового нигилизма комментарий:
НЕ, НУ А ЧЕГО ОН?
Валерий Соловей не раз предупреждал, что скоро начнут приходить за неугодными видеоблогерами с заметным числом подписчиков. Себя он таковым, правда, не считал. Скромничал.
Но вот оценка власти оказалось иной...
Те, кто задавал вопрос, почему Валерий Соловей свободно разгуливает на свободе, критично высказываясь о Путине, теперь удовлетворены.
Политиков добили - за политологов принялись.
Соловья арестовали. Будут ли ещё лихие прогнозы и инфернальные инсайды?
Все мрачнее и мрачнее кругом.
Когда в стране возбуждают уголовные дела против политологов, это значит, что всё очень плохо с политикой.
Понятно, за что против него завели дело. Много лет Валерий пишет и говорит о смертельной болезни Путина и его скорой отставке. Никто не верит. Все улыбаются. Но все, кто ненавидит Путина, сладко облизываются и капают слюнями. А власти все равно. Мало ли их, ненавистников Путина!?
Валерий Соловей активно обвиняет Кремль во всех плохом. И опять противники Путина внимают как сладкому пению. А власти все равно.
Валерий Соловей создал свое общественное движение. А власти все равно. Ведь в этом движении только те, кто уже активничает в других.
Уверен, что про оккультные обряды в Кремле Валерий Соловей больше рассказывать не будет
Но последнее время Валерий Соловей начал рассказывать сказки об оккультных кровавых обрядах в Кремле. Это увидели. И пригласили Валерия поучаствовать в таком обряде. Формально, конечно, по всем правилам наверное обвинили в экстремизме.
Уверен, что про оккультные обряды в Кремле Валерий Соловей больше рассказывать не будет. Будет хранить тайну. Он уже посвящен.
И будет на свободе и дальше украшать нашу жизнь своими приятными мыслями - трелями.И теперь Валерия может поздравить с новой ступенью посвящения - он стал "мучеником совести" "путинского режима". Скоро за него уже лидеры Евросоюза будут вступаться перед Путиным. Блестящая карьера из блестящего интеллектуала в блестящего политика. Блеск! Свободу профессору Соловью! Я лично готов взять его на поруки. Он хороший парень. И только жизнь заставляет его прикидываться экстремистом. Да, готов взять его на поруки.
Задержание случилось утром 16 февраля - дня, в который, по прогнозам СМИ, могло состояться массированное российское вторжение в Украину.
«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел» буквально
Войну прогнозировали западные СМИ, а пришли с обысками и арестами к профессору Соловью. [...]
С Соловьем же ситуация такая - либо за него не надо переживать, либо, что вероятнее, он больше не нужен, а девать его некуда.
Поначалу СМИ сообщали, что на политолога возбудили уголовное дело по 2 части "экстремистской" 282-й статьи УК. Позднее стало известно, что Валерий Соловей проходит по делу в качестве свидетеля. В провластных медиа стали писать, что он был задержан из-за сотрудничества с телеграм-каналом "Генерал СВР", где публиковалась "инсайдерская информация". Многие уверены, что дело в посте, где утверждалось, что для Владимира Путина провели шаманский обряд с принесением в жертву орла. Эту же историю Соловей впоследствии пересказал в одном из своих недавних видеостримов и в эфире "Эха Москвы".
Задержание стало следствием не его политических взглядов, а обострения ситуации на Украине, в связи с информацией о взаимодействии Соловья с телеграм-каналом "Генерал СВР", предположительно контактировавшим с украинскими спецслужбами.
Слухами и версиями окружена и личность самого Валерия Соловья. Одни считают, что его прогнозы и "инсайды" - не более чем повод посмеяться, другие уверены, что политолог действительно получает инсайдерскую информацию и обслуживает чьи-то интересы. Впрочем, все это вполне можно и сочетать.
Удивительно. Я был уверен, что он работает в известной организации.
Пишут, что Соловью шьют статью 282, ч. 2.
Ну вообщем тут очевидно, что решили зачехлить, потому что отпала надобность. И смотрите в какое время - когда всякого смелые и громкие прогнозы с инсайдами в России стали не просто дурным тоном, а злом. Слишком западные СМИ перекормили и возбудили мамкиных конспирологов, держать еще таких же своих неоправданно.
В связи с этом вопрос есть - а "Генерала СВР" тоже задержали? Хотя есть версия, что это какой-то украинец, который монетизирует Соловья. А раз украинец, то тем более экстремизм.
Украинский канал «Генерал СВР», к работе на которого якобы подозревают Соловья – феерическая клоунада. Я сначала думал, что это сатирический проект, типы «Панорамы». Но потом оказалось, что сотни тысяч человек внимают этому организму. На полном серьёзе цитируют и анализируют его записи. Что, конечно, тоже много говорит об интеллектуальном развитии масс, с которыми при должном умении можно делать что угодно.
Какую-то странную он игру вёл. Вполне разумные идеи у него перемежались с мистическими предсказаниями. В качестве экспертов он привлекал астрологов или вообще выдуманных персонажей. Интересно было бы понять, в чём цель таких его мистификаций в политической деятельности.
Про арест В.Соловья.
1 Я против арестов и репрессий даже если речь про шарлатанов и мистификаторов
2. Любая крыша рано или поздно протечет. Это надо помнить
Соловей - птица не безобидная
Многим кажется, будто профессор Соловей, давеча пострадавший от кровавого режима - это такой безобидный городской сумасшедший. А то и вовсе оппозиционер, просто такой вот специфический. Однако напомню, что Соловей - птица не безобидная. Так в 2011-12 годах он подговаривал Даниила Константинова, возглавлявшего тогда одну националистическую организацию, к действиям, которые можно было бы квалифицировать по статье о массовых беспорядках. Константинов тогда отказался. И, так совпало, вскоре отправился в СИЗО по сфабрикованному обвинению в убийстве. В 2017 году я озвучил Соловью эти обвинения в тогдашнем старом СВТВ. Но профессор отбазарился в формате "вывсеврети". Ну, здесь и впрямь так - слово Константинова против слова Соловья. Так что, сами смотрите, кому верить - бывшему политзеку или ходячему клубку инсайдов из АП. Мне, впрочем, эту информацию подтверждала еще пара человек (но непублично). Также я сам прекрасно помню, как в означенных годах Соловей носился с мешком денег и зазывал всех вступать в его новую националистическую организацию. Все еще гадали, откуда мешок денег. Ну, как гадали - вопрос был риторический.
В общем, что тут сказать? Теперь Соловей проходит свидетелем по делу по 282 статье, с высоким шансом стать обвиняемым. 282 статья и аналоги - это, конечно, ужасная неправовая бяка, которая должна быть отменена и все такое. Но, кажется, на бытовом языке это называется "доигрался *** на скрипке".
Так или иначе, многие сошлись на мысли, что за решеткой политологу не место, и желали ему скорейшего освобождения.
Злоумышленников совсем не осталось, раз за оккультистами пришли
Злоумышленников совсем не осталось, раз за оккультистами пришли. Валерий Соловей последние годы играл на полит-развлекательном поле, и, по-моему, воспринимался исключительно как стэндапер и автор офигительных историй. У нас в супермаркете продаются журналы с анонсами "Тайны звезд, свежий гороскоп, крупные буквы!", примерно таким же был канал Соловья. Иногда он разговаривал со оккультистом Космачем, а чаще - чревовещал через деревянного Петрушку, "Генерала СВР". Второй, конечно, был не такой зажигательный. В каком-то смысле эта была наши "Аддамсы" - смешные политики резали черных козлов, читали гримуары, камлали с шаманами, выступали против Ретроградного Меркурия. Легкий макабр. Шутки шутками, но на медийном поле всё меньше остается вот таких ниш - политической сатиры нет, политических светских сплетен тоже, теперь не будет и этих "Аддамсов". Хотя делая из безликих властей немного комических персонажей, Соловей играл в их пользу - он их чуть-чуть очеловечивал. И теперь ведь, оглядываясь назад, только это и помнится - про гримуары и антропоморфную монаду, а не про грядущую революцию, которая у него всё никак не могла грянуть. Короче, не должны сидеть в тюрьме ни Хованский, ни Никита Уваров, ни Люся Штейн, ни Алёхина, и даже профессор Соловей.
Валерию Соловью пожелаем скорее выйти, как бы ни относились мы к тому, насколько комичной и, в то же время, провокационной фигурой он стал, каждому встречному-поперечному рассказывая про свои связи со спецслужбами, тайными организациями и вбрасывая откровенно бредовые слухи в общественное пространство.
В России нет правосудия и все, кто попадают под репрессивный каток должны иметь право на нормальное расследование, суд и т.д. Даже если они члены тайных или явных организаций.
Особенно же беспокоит будущее его сына, задержанного вместе с Валерием, и его племянника, у которого тоже прошел обыск.
В связи с задержанием Валерия Соловья нужно сказать только одно: свободу.
Машина репрессий ищет новых жертв. Многих, у кого были дела, уже добили. Теперь принялись за тех, у кого были слова.
Как нам удалось превратиться в территорию утраченной эмпатии?
Что профессор Соловей выдающийся мистификатор, давно уже не секрет. Человек создавал параллельную реальность. Развлекал и утешал. Валерию Дмитриевичу сценарии триллеров писать или фантастические романы, цены бы ему не было. Он делал одно и то же годами. И никто его годами не останавливал. Почему его задержали именно сейчас? Вот главная загадка этого дела. Вторая загадка - как нам удалось превратиться в территорию утраченной эмпатии? Ехидство и злорадство по поводу задержания Соловья наблюдаю в фэйсбуке даже у тех, кого и заподозрить не мог. Людям в голову не приходит, что от сумы и тюрьмы у нас не зарекаются даже депутаты, губернаторы, генералы и министры.
Здание Следственного комитета политолог покинул сразу после допроса, вечером того же дня. Посты на канале "Генерал СВР" продолжают выходить, и в одном из них утверждается, что к их авторству Валерий Соловей не имеет отношения.
Спасибо всем, кто поддерживает меня и мою семью в это непростое время. Не сомневаюсь, что каждый получит то, что он нам пожелал.
Все мы живы, здоровы и на свободе. И главное - как бы ни было сейчас тяжело, твердо знайте и не сомневайтесь: победа будет за нами!
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