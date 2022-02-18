16 февраля к бывшему профессору МГИМО, политическому комментатору Валерию Соловью пришли с обыском, после чего его увели на допрос в Следственный комитет. Задержали и сына политолога, в квартире прошел обыск с изъятием компьютерной техники.

Валерий Соловей известен оригинальными прогнозами, в том числе такими, которые касаются здоровья и продолжительности жизни Владимира Путина, и это, по мнению многих комментаторов, имело к его задержанию самое непосредственное отношение.

Алексей Слаповский

И сына взяли, и жену обыскали, и племянника. Чистая кадыровщина: власть преследует скопом всю семью.

Дожили, ***.

Игорь Драндин

Причины очевидные. Валерий Соловей последние годы делал много резких заявлений и писал о действиях власти.

Леонид Швец

Обижал царя.

Дарья Митина

Соловей таки дочирикался

[Злорадство в список семи смертных грехов не входит, если чо]

Алексей Чадаев

Про Соловья у меня только один, крайне непрофессиональный и полный правового нигилизма комментарий:

НЕ, НУ А ЧЕГО ОН?

Аркадий Янковский

Валерий Соловей не раз предупреждал, что скоро начнут приходить за неугодными видеоблогерами с заметным числом подписчиков. Себя он таковым, правда, не считал. Скромничал.

Но вот оценка власти оказалось иной...

Сергей Жирнов

Те, кто задавал вопрос, почему Валерий Соловей свободно разгуливает на свободе, критично высказываясь о Путине, теперь удовлетворены.

Наталья Шавшукова

Политиков добили - за политологов принялись.

Соловья арестовали. Будут ли ещё лихие прогнозы и инфернальные инсайды?

Все мрачнее и мрачнее кругом.

Лев Шлосберг

Когда в стране возбуждают уголовные дела против политологов, это значит, что всё очень плохо с политикой.

Сергей Марков

Понятно, за что против него завели дело. Много лет Валерий пишет и говорит о смертельной болезни Путина и его скорой отставке. Никто не верит. Все улыбаются. Но все, кто ненавидит Путина, сладко облизываются и капают слюнями. А власти все равно. Мало ли их, ненавистников Путина!?

Валерий Соловей активно обвиняет Кремль во всех плохом. И опять противники Путина внимают как сладкому пению. А власти все равно.

Валерий Соловей создал свое общественное движение. А власти все равно. Ведь в этом движении только те, кто уже активничает в других.

Уверен, что про оккультные обряды в Кремле Валерий Соловей больше рассказывать не будет

Но последнее время Валерий Соловей начал рассказывать сказки об оккультных кровавых обрядах в Кремле. Это увидели. И пригласили Валерия поучаствовать в таком обряде. Формально, конечно, по всем правилам наверное обвинили в экстремизме.

Уверен, что про оккультные обряды в Кремле Валерий Соловей больше рассказывать не будет. Будет хранить тайну. Он уже посвящен.

И будет на свободе и дальше украшать нашу жизнь своими приятными мыслями - трелями.И теперь Валерия может поздравить с новой ступенью посвящения - он стал "мучеником совести" "путинского режима". Скоро за него уже лидеры Евросоюза будут вступаться перед Путиным. Блестящая карьера из блестящего интеллектуала в блестящего политика. Блеск! Свободу профессору Соловью! Я лично готов взять его на поруки. Он хороший парень. И только жизнь заставляет его прикидываться экстремистом. Да, готов взять его на поруки.

Задержание случилось утром 16 февраля - дня, в который, по прогнозам СМИ, могло состояться массированное российское вторжение в Украину.

Остап Кармоди

«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел» буквально

Кирилл Шулика

Войну прогнозировали западные СМИ, а пришли с обысками и арестами к профессору Соловью. [...]

С Соловьем же ситуация такая - либо за него не надо переживать, либо, что вероятнее, он больше не нужен, а девать его некуда.

Поначалу СМИ сообщали, что на политолога возбудили уголовное дело по 2 части "экстремистской" 282-й статьи УК. Позднее стало известно, что Валерий Соловей проходит по делу в качестве свидетеля. В провластных медиа стали писать, что он был задержан из-за сотрудничества с телеграм-каналом "Генерал СВР", где публиковалась "инсайдерская информация". Многие уверены, что дело в посте, где утверждалось, что для Владимира Путина провели шаманский обряд с принесением в жертву орла. Эту же историю Соловей впоследствии пересказал в одном из своих недавних видеостримов и в эфире "Эха Москвы".

Постовой

Задержание стало следствием не его политических взглядов, а обострения ситуации на Украине, в связи с информацией о взаимодействии Соловья с телеграм-каналом "Генерал СВР", предположительно контактировавшим с украинскими спецслужбами.

Слухами и версиями окружена и личность самого Валерия Соловья. Одни считают, что его прогнозы и "инсайды" - не более чем повод посмеяться, другие уверены, что политолог действительно получает инсайдерскую информацию и обслуживает чьи-то интересы. Впрочем, все это вполне можно и сочетать.

Дмитрий Ольшанский

Удивительно. Я был уверен, что он работает в известной организации.

Кирилл Шулика

Пишут, что Соловью шьют статью 282, ч. 2.

Ну вообщем тут очевидно, что решили зачехлить, потому что отпала надобность. И смотрите в какое время - когда всякого смелые и громкие прогнозы с инсайдами в России стали не просто дурным тоном, а злом. Слишком западные СМИ перекормили и возбудили мамкиных конспирологов, держать еще таких же своих неоправданно.

В связи с этом вопрос есть - а "Генерала СВР" тоже задержали? Хотя есть версия, что это какой-то украинец, который монетизирует Соловья. А раз украинец, то тем более экстремизм.

Толкователь

Украинский канал «Генерал СВР», к работе на которого якобы подозревают Соловья – феерическая клоунада. Я сначала думал, что это сатирический проект, типы «Панорамы». Но потом оказалось, что сотни тысяч человек внимают этому организму. На полном серьёзе цитируют и анализируют его записи. Что, конечно, тоже много говорит об интеллектуальном развитии масс, с которыми при должном умении можно делать что угодно.

Константин Рониньо

Какую-то странную он игру вёл. Вполне разумные идеи у него перемежались с мистическими предсказаниями. В качестве экспертов он привлекал астрологов или вообще выдуманных персонажей. Интересно было бы понять, в чём цель таких его мистификаций в политической деятельности.

Александр Кынев

Про арест В.Соловья.

1 Я против арестов и репрессий даже если речь про шарлатанов и мистификаторов

2. Любая крыша рано или поздно протечет. Это надо помнить

Михаил Пожарский

Соловей - птица не безобидная

Многим кажется, будто профессор Соловей, давеча пострадавший от кровавого режима - это такой безобидный городской сумасшедший. А то и вовсе оппозиционер, просто такой вот специфический. Однако напомню, что Соловей - птица не безобидная. Так в 2011-12 годах он подговаривал Даниила Константинова, возглавлявшего тогда одну националистическую организацию, к действиям, которые можно было бы квалифицировать по статье о массовых беспорядках. Константинов тогда отказался. И, так совпало, вскоре отправился в СИЗО по сфабрикованному обвинению в убийстве. В 2017 году я озвучил Соловью эти обвинения в тогдашнем старом СВТВ. Но профессор отбазарился в формате "вывсеврети". Ну, здесь и впрямь так - слово Константинова против слова Соловья. Так что, сами смотрите, кому верить - бывшему политзеку или ходячему клубку инсайдов из АП. Мне, впрочем, эту информацию подтверждала еще пара человек (но непублично). Также я сам прекрасно помню, как в означенных годах Соловей носился с мешком денег и зазывал всех вступать в его новую националистическую организацию. Все еще гадали, откуда мешок денег. Ну, как гадали - вопрос был риторический.

В общем, что тут сказать? Теперь Соловей проходит свидетелем по делу по 282 статье, с высоким шансом стать обвиняемым. 282 статья и аналоги - это, конечно, ужасная неправовая бяка, которая должна быть отменена и все такое. Но, кажется, на бытовом языке это называется "доигрался *** на скрипке".

Так или иначе, многие сошлись на мысли, что за решеткой политологу не место, и желали ему скорейшего освобождения.

Анастасия Частицына

Злоумышленников совсем не осталось, раз за оккультистами пришли

Злоумышленников совсем не осталось, раз за оккультистами пришли. Валерий Соловей последние годы играл на полит-развлекательном поле, и, по-моему, воспринимался исключительно как стэндапер и автор офигительных историй. У нас в супермаркете продаются журналы с анонсами "Тайны звезд, свежий гороскоп, крупные буквы!", примерно таким же был канал Соловья. Иногда он разговаривал со оккультистом Космачем, а чаще - чревовещал через деревянного Петрушку, "Генерала СВР". Второй, конечно, был не такой зажигательный. В каком-то смысле эта была наши "Аддамсы" - смешные политики резали черных козлов, читали гримуары, камлали с шаманами, выступали против Ретроградного Меркурия. Легкий макабр. Шутки шутками, но на медийном поле всё меньше остается вот таких ниш - политической сатиры нет, политических светских сплетен тоже, теперь не будет и этих "Аддамсов". Хотя делая из безликих властей немного комических персонажей, Соловей играл в их пользу - он их чуть-чуть очеловечивал. И теперь ведь, оглядываясь назад, только это и помнится - про гримуары и антропоморфную монаду, а не про грядущую революцию, которая у него всё никак не могла грянуть. Короче, не должны сидеть в тюрьме ни Хованский, ни Никита Уваров, ни Люся Штейн, ни Алёхина, и даже профессор Соловей.

Иван Преображенский

Валерию Соловью пожелаем скорее выйти, как бы ни относились мы к тому, насколько комичной и, в то же время, провокационной фигурой он стал, каждому встречному-поперечному рассказывая про свои связи со спецслужбами, тайными организациями и вбрасывая откровенно бредовые слухи в общественное пространство.

В России нет правосудия и все, кто попадают под репрессивный каток должны иметь право на нормальное расследование, суд и т.д. Даже если они члены тайных или явных организаций.

Особенно же беспокоит будущее его сына, задержанного вместе с Валерием, и его племянника, у которого тоже прошел обыск.

Дмитрий Гудков

В связи с задержанием Валерия Соловья нужно сказать только одно: свободу.

Машина репрессий ищет новых жертв. Многих, у кого были дела, уже добили. Теперь принялись за тех, у кого были слова.

Константин Калачев

Как нам удалось превратиться в территорию утраченной эмпатии?

Что профессор Соловей выдающийся мистификатор, давно уже не секрет. Человек создавал параллельную реальность. Развлекал и утешал. Валерию Дмитриевичу сценарии триллеров писать или фантастические романы, цены бы ему не было. Он делал одно и то же годами. И никто его годами не останавливал. Почему его задержали именно сейчас? Вот главная загадка этого дела. Вторая загадка - как нам удалось превратиться в территорию утраченной эмпатии? Ехидство и злорадство по поводу задержания Соловья наблюдаю в фэйсбуке даже у тех, кого и заподозрить не мог. Людям в голову не приходит, что от сумы и тюрьмы у нас не зарекаются даже депутаты, губернаторы, генералы и министры.

Здание Следственного комитета политолог покинул сразу после допроса, вечером того же дня. Посты на канале "Генерал СВР" продолжают выходить, и в одном из них утверждается, что к их авторству Валерий Соловей не имеет отношения.

Валерий Соловей

Спасибо всем, кто поддерживает меня и мою семью в это непростое время. Не сомневаюсь, что каждый получит то, что он нам пожелал.

Все мы живы, здоровы и на свободе. И главное - как бы ни было сейчас тяжело, твердо знайте и не сомневайтесь: победа будет за нами!