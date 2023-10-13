Облаивание периметра. Соцсети об угрозах в адрес релокантов

После нападения Хамас на Израиль европейские страны спешно эвакуируют из этой страны своих граждан. Задумались о возвращении оказавшихся в Израиле Россиян и в российской верхушке. Но есть нюанс.

Спикер Госдумы Владислав Володин заявил, что те, кто уехал из-за несогласия с агрессией России в Украине, после возвращения отправятся в Магадан.

Антон Орех

С недоумением задают вопросы: а почему Россия не эвакуирует граждан из Израиля? А почему мы поддерживаем ХАМАС (ну, практически), хотя вот уже несколько русских там убили?



К привычному антисемитизму добавился еще и антирелокантизм

Во-первых, когда и кому в России было жалко русских? Мы и сами себя с радостью убьем. Во-вторых, это же какие русские-то сейчас в Израиле? «галкины, макаревичи, слепаковы»? К привычному антисемитизму добавился еще и антирелокантизм (термин дарю, если кому пригодится). Сейчас в Израиле, стало быть, "наших" нет - одни предатели. Если и везти сюда самолетами - так сразу в Магадан.

Релоканты успокаивают Володина — возвращаться в путинскую Россию они и не собираются.

Лидия Невзорова

Какой хитренький этот володин. Сам в Гаагу, а нас в Магадан.



Если серьезно, то само слово "Магадан" для родившихся в СССР - это страшно.

Это слово, как теперь говорят, было настоящим мемом- одним из самых страшных мемов употреблявшихся в быту. Там - в лагерях Магадана, по прихоти власти сгинуло огромное количество виновных и провинившихся. Там - бок о бок «мотали срок» серийные убийцы и несогласные с мнением партии и правительства.



Хочу ли я в Магадан, товарищи? Отвечу прямо. Нет, я не хочу в Магадан. И поэтому не вернусь.

Илья Вайцман

Нет, ну согласитесь: эффективность российских госслужащих по предотвращению возвращения ими же выдавленных из страны мозгов и талантов просто невероятна. Впрочем, по части нанесения ущерба интересам России - путин и его подельники сверху донизу - эффективнее, пожалуй, даже ядерной войны. И Володин в этой всеразрушающей бомбардировке патриотизмом - далеко не самая мелкая боеголовка. Извините.

Мы тебя услышали. Не волнуйся, не вернемся

Да-да, Славик "Майонез" Володин. Мы тебя услышали. Не волнуйся, не вернемся. Ты уж там как-нибудь сам давай развивай высокие технологии. Не руками, конечно, они у тебя, как у всех путинских патриотов не из плеч, а из странного места растут, и не слабым мозгом (Гусары, молчать! Что значит "у него мозга нет!"? Спинной-то точно есть, вон как пресмыкается...). Что значит: «а чем тогда?», Славик?!! Да чем хочешь, тем и продвигай... Хоть голым пихом в мясорубку. Твои проблемы.

Анатолий Несмиян

После такого приветственного слова ни один вменяемый человек, сбежавший из страны, до траурных мероприятий и выноса известного тела точно не вернется. Самое интересное, что с одной стороны их призывают вернуться, с другой - стращают Магаданом. Биполярное расстройство у российской власти лучше всего говорит о том, что с головой у нее всё сильнее не в порядке.



В России вообще традиция - тех, кто убивает первого русского в 16 лет, ставят на важные государственные посты, тех, кто пишет пару строк в соцсети, сажают на полновесные 5-7-9 лет. Ну, а те, кто вытирает ноги о конституцию - те ее в итоге и переписывают.

Многие блогеры обратили внимание, что не понятно, кого Володин хочет наказать — "предателей" или жителей Магадана.

Сергей Медведев

Нигде, кроме как в России: пугать россиян российским же городом.

Сергей Ерженков

Эти земли, судя по их высказываниям, они считают сырьевыми придатками и колониями

Володин пригрозил уехавшим релокантам ссылкой в Магадан. До этого Маргарита Симоньян предлагала взорвать над Сибирью атомную бомбу. Что должны после всего этого думать жители этих регионов - власть и обслуживающих их пропагандистов, похоже, совсем не заботит. Эти земли, судя по их высказываниям, они считают сырьевыми придатками и колониями, а местное население туземцами, у которых и спрашивать незачем, когда взрывать бомбы и кого к ним подселять - китайцев или каторжан, бывших айтишников и релокантов.

Удивительно, что империя ещё пытается, в пику американцам и в лучших советских традициях, использовать на международной арене антиколониальную риторику. И это с таким-то отношением к собственным гражданам!

Анатолий Несмиян

Высказывание Володина про то, что релокантов, рискнувших вернуться в Россию, надо отправлять в Магадан, является глубоко симптоматичным. И сильно перекликается с идеей Симоньян устроить небольшой ядерный холокост где-то над Сибирью.



Вся эта публика, которая считает, что управляет Россией, на самом деле ненавидит ее всей душой. Все, что за МКАДом - это глухая провинция и периферия, дикие пустоши, которыми можно пренебречь, если речь идет о чем-то важном (для них, конечно). Точно так же Медведев легко отдал половину Баренцева моря норвегам - ему плевать на то, что куда как более умные люди занимались этой проблемой 90 лет начиная с 20 годов прошлого столетия. Для него Россия - это его домик для уточек, все остальное - такая же дикая территория.



Зверское отношение к стране проецируется у этих людей и на живущее в стране население. Которое для них тоже в основном обуза либо, в лучшем случае ресурс для их живодерских экспериментов. "Государство вас рожать не просило", "Государство вам ничего не должно" - вот, собственно, мотив всей этой публики. Просто потому, что "государство - это я". А вы - расходный материал, поэтому сидите и молчите. А кто не согласен - в Магадан. Либо под ядерный гриб.

Эльвира Вихарева

им с высокой трибуны говорится: Ваш Магадан годится только для того, чтобы там уничтожать людей

Вот наш мужественный спикер обещает релокантам, которые не любят Родину, Магадан. Так и говорит: Магадан, мол- и баста!

И хочется спросить [...]: а за что спикер Госдумы так не любит Родину в виде Магадана?

Там, я слышала, живут люди. Те самые дальневосточники, о которых так печется правительство. И вот им с высокой трибуны говорится: вы – ссыльные по жизни. Ваш Магадан годится только для того, чтобы там уничтожать людей. Можно оптом.

В целом, Магадан как был, так и остается местом грустным: одна дорога «на материк» да дорогущие самолеты. Цены – как в Скандинавии, а уровень жизни… Ну, не как в Скандинавии.

Но теперь мы знаем: так, оказывается, и должно быть. Регион нужен России не для того, чтобы там жили люди, а чтобы они туда боялись попасть.

Вот интересно, скажет какая-нибудь американская Нэнси Пелоси: мол, я вам покажу Иллинойс, релоканты проклятые? И что после этого с ней будет – даже не от конкретных жителей Иллинойса что прилетит? А Володину – можно.

Эй, магаданцы, ничего не хотите прокомментировать? Так, чисто ремаркой на полях? Нет? А почему?

Губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил Володину, что ему релоканты не нужны.

Василий Аленин

"Колыма сегодня динамично развивается по поручению президента и правительства Российской Федерации. Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди... Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого" , - это ответ магаданского губернатора Носова спикеру Володину.



Не знаешь что лучше. Заявление , что Магадан "динамично развивается по поручению президента", или то, что сталинские зэки названы "релокантами прошлого".



Про динамичное развитие - это сильное преувеличение. Динамичное развитие - это новые предприятия вместо заброшенных поселков золотодобытчиков, и люди, на них работающие, а не только смотровые площадки и покраска старых домов в яркие цвета. Область - рекордсмен по оттоку населения. В 1987 году там жили 550 тыс., сейчас - 134 тыс. чел. И люди продолжают уезжать.



Так что, как в кино: "Будете у нас на Колыме... Лучше вы к нам".

После протеста губернатора Магаданской области Сергея Носова, Володин скорректировал свои слова и предложил отправить релокантов сначала на Белое море — ещё одно место, которое после строительства Беломорканала стало символом рабского труда политзаключённых — а когда возражения поступили и оттуда, просто "на рудники".

Дина Абд

магаданский царек капризничает и не хочет, чтобы подлецы-предатели путинизма звенели бы кандалами на его сопках

Все, как в пословице : «В доме невесты уж свадьбу играют, а в доме жениха еще ничего не знают» . Никакого потока релокантов нет и в помине (кроме одного Фридмана), но власть уже ломает голову, куда же их запихнуть. Володин предложил - в Магадан (куда же еще- то), но оказалось, что там такие не нужны😀 и Володин продолжил фонтанировать идеями : «Сегодня на закрытой части заседания Госдумы Володин предложил размещать релокантов на Белом море.

На пленарном заседании, начало которого прошло в закрытом режиме, и не транслировалось, спикер ГД продолжил обсуждение темы релокантов в Магадане. Как сообщил Осторожно Media источник в нижней палате парламента, Володин заявил, что “раз Магадан теперь территория развития, то нужно найти другое место”, и предложил Белое море:

— Тогда местные депутаты закричали, что им предатели тоже не нужны. После этого Володин пообещал, что задаст вопрос министру экономического развития Решетникову, который сейчас отчитывается перед ГД, найдётся место в экономике для этих людей».

Релоканты не дают покоя не только Володину. В Москве расклеивают плакаты, где они изображены пациентами психиатрических клиник в смирительных рубахах.

А депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в законодательство понятие "недружественные релоканты".

Ники Эта

Такое ощущение, что г-ном Хамзаевым (и "г-ном" это не "господином") движет элементарная зависть к свалившим. Они находятся снаружи происходящего треша, да ещё и при доходах.

Учитывая, что при постоянном кадровом голоде в России довольно значительная часть удаленно работающих сваливших - это специалисты довольно высокого класса, все окружающее г-на Хамзаева пойдет по п?*%де еще быстрее, чем это прогнозируют всякие прогнозисты. Но Хамзаев об этом не думает. Нечем

Александр Невзоров

В россии очередной приступ забавного безумия. Пред.госдумы угрожает вернувшимся эмигрантам -Магаданом, а магаданский царек носов капризничает и не хочет, чтобы подлецы-предатели путинизма звенели бы кандалами на его сопках.



Комедия играется ярко. Велик ее медийный резонанс.



В служебном собаководстве это называется «облаивание периметра».

Задача собаки заключается в том, чтобы «перемещаясь вдоль внутренней стороны забора издавать лай, по возможности злобный и басистый».

Со злобностью у путинских псин - дела обстоят отлично.

Они аж захлебываются, а их глазки от натуги приобрели перманентную «базедовость».

А вот с басистостью - дела обстоят похуже.

Голосишки у всех тонкие, так как для облаивания используются «политические болонки и мопсы».

Конечно, есть в кремле и старые большие барбосы, но они ожидают усыпления и помалкивают.

А володин, песков, магаданец носов - в разряде очень старательных, но мосек.



С какой стати песики разволновались и подняли лай - не понятно. Никаких причин для их беспокойства не просматривается.

В русский «забор» никто не скребется, не хнычет и не просится в спятившую россиюшку.



Шабаш нечисти, злобы и «скреп» там в самом разгаре. И нет дураков, готовых отдать себя на сжирание всяким джигурдам-мизулиным-бузиным.

Впрочем, и когда тело путина, наконец, окоченеет, а моськи подожмут хвостики - несчастная страна еще долго будет проклятой территорией.

Андрей Кураев

Нет ничего нового под российскою луною.



Как раз сейчас читаю допрос ротмистра Петра Яковлевича Чаадаева Великим князем Константином Павловичем: почему оставил службу, зачем уехал за границу, зачем вернулся...

При обыске (в Варшаве) в багаже Чаадаева было найдено письмо Николая Тургенева (из Неаполя, февр. 1825) Италии со словами Каждое письмо из Петербурга, как бы оно бедно ни было в известии о том, что там делается, наводит на меня тяжелую грусть; живя там, мы ко всему присмотрелись, но здесь неистовство, глупость сильно поражают». Вопрос дознавателя: «К чему именно эти слова относятся и какая мысль в оных заключается?»

«После этого допроса Чаадаев был отпущен на свободу, но московскому генерал-губернатору было велено иметь за ним бдительный надзор»

Русская старина Том CIV. 1900. сс. 585 и 588

Через 12 лет царь Николай Павлович лично объявил Чаадаева сумасшедшим.

А сейчас говорят, мобильники досматривают. Как видим, за 200 лет в России не изменилось ничего.