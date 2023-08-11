Обломки ракеты в Киеве упали на территории детской больницы

Российские войска утром в пятницу, 11 августа, нанесли ракетный удар по Украине. По данным украинских военных, атака по Киевской области велась ракетами "Кинжал".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух взрывах в городе. Обломки ракеты упали на территорию одной из детских больниц в Оболонском районе города. Пострадавших и разрушений нет.

Тревога объявлялась в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновецкой и Ивано-Франковской областях.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки в результате обстрела в Купянском районе погибла местная жительница. Несколько человек получили ранения. В пострадавших районах области повреждения получили частные и многоквартирные дома.

Российские войска ударили по жилому дому в поселке Камышаны Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Херсонской военной областной администрации. Ранены три жительницы, все они госпитализированы.

В 8 утра российские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Никто не пострадал.

В Запорожье после обстрела 10 августа число раненых увеличилось до 19. Среди пострадавших четверо детей. Вскоре после атаки сообщалось о девяти раненых.

Миноброны Украины сообщило, что в гостинице, которую атаковали российские войска, находился дневной детский лагерь. Он закончил работу за час до обстрела.

Ранее сообщалось, что гостиница часто использовалась сотрудниками ООН и других гуманитарных организаций, которые оказывают помощь местным жителям. Назначенные Россией местные власти говорят, что в отеле также были украинские военные.

Минобороны России атаки пока не комментировало.