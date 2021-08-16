Обнаружены тела всех погибших при крушении МИ-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили тела ещё троих погибших при крушении вертолета МИ-8, упавшего на дно Курильского озера на Камчатке. Они находятся внутри затонувшего вертолёта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатской области.
Таким образом, найдены тела всех семерых туристов и командира экипажа, погибших при крушении вертолёта. Накануне было поднято на поверхность тело пятого погибшего.
Также на месте аварии обнаружен бортовой самописец, который попытаются поднять на поверхность при помощи специального оборудования.
Сообщается, что семьи погибших получат по 3 миллиона рублей: по 2 миллиона в качестве страховой выплаты, по 1 миллиону – от компании "Витязь-Авиа", которой принадлежал вертолет.
- 12 августа вертолет МИ-8, на борту которого находилось 13 туристов и трое летчиков, упал в Курильское озеро. Туристы приехали на Камчатку из Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь человек погибли. По словам очевидцев, приземлению мешал густой туман.
- Разбившемуся на Камчатке Ми-8 было почти 40 лет. Сертификат летной годности вертолета истекает в июне 2022 года.
- Совладельцем компании "Витязь-Авиа"является Игорь Редькин - камчатский предприниматель, обвиняемый в убийстве местного жителя. По предварительным данным, Редькин пытался застрелить медведя, замеченного неподалеку от поселка, но попал в человека.
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