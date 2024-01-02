Образ Микки Мауса 1928 года стал общественным достоянием

В США ранний образ Микки Мауса стал общественным достоянием после истечения 1 января авторских прав корпорации Disney.

Речь идёт о короткометражном мультфильме 1928 года "Пароходик Вилли". Это самый ранний из сохранившихся звуковых мультфильмов, первый звуковой фильм Disney и третий мультфильм с участием Микки Мауса.

Теперь образы Микки и Минни Маус, которые использованы в мультфильме, доступны для использования любыми авторами.

В Disney предупредили, что более современные версии Микки Мауса по-прежнему защищены авторским правом.

Закон об авторском праве США гласит, что права на персонажей могут сохраняться за авторами в течение 95 лет. В общественном доступе оказались и другие произведения 1928 года — например, немой фильм Чарли Чаплина "Цирк", "Опера нищих" Бертольта Брехта, роман "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка на немецком языке.

Сразу после того, как ретро-версия Микки Мауса стала общественным достоянием, студия Nightmare Forge Games анонсировала компьютерную игру — кооперативный хоррор под названием Infestation 88, в котором представлен узнаваемый образ мультипликационного персонажа.