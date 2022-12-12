Образец – Беларусь. "Правильные" экспертизы по уголовным делам

Министерство юстиции России опубликовало проект постановления правительства, меняющий регулирование проведения судебных экспертиз в уголовных процессах. Предложено к их проведению допускать только государственных экспертов – в том числе по делам, связанным с обвинениями в терроризме и экстремизме. Радио Свобода выясняло, как это может отразиться на российских судебных разбирательствах, их непредвзятости, длительности и стоимости для сторон.

Сейчас ведомственный проект документа проходит так называемую стадию общественного обсуждения, когда, теоретически, власти могут принимать предложения по его содержанию. Утвердят постановление, вероятно, в начале 2023 года. Минюст предлагает проводить экспертизы по делам, связанным с экстремизмом и терроризмом только в государственных центрах. Такие же правила должны распространиться в отношении судебно-психиатрических экспертиз о признании недееспособным и судебных экономических экспертиз.

Внимание к экстремизму и терроризму

В пояснительной записке к проекту сотрудники Минюста отмечают важность экономических экспертиз и экспертиз о дееспособности – этим объясняется предложение, что их должны делать только в государственных центрах.

Про экстремистские и террористические дела Минюст высказался более развернуто:

Всегда приходит к выводам, в которых заинтересованы представители российских силовых структур

"Привлекаемые [...] негосударственные эксперты, включая и известных ученых в сфере фундаментальной науки, ‎не обладают должной профессиональной подготовкой в конкретной достаточно специфичной области знания. Кроме того, в классических лингвистике и психологии практически все понятия имеют множественную интерпретацию, что фактически исключает возможность достижения единого методического подхода [...]. Различия в выводах государственных и негосударственных экспертов по рассматриваемой категории дел нередко становятся предметом не профессиональной дискуссии, а переводятся в политическую плоскость".

Собеседники Радио Свобода, работающие с уголовными делами о различных высказываниях, отмечают некоторые положительные моменты в идее Министерства юстиции. Они вспомнили, например, Наталью Крюкову – учителя математики по базовому образованию, но написавшую множество экспертиз по уголовным делам Свидетелей Иеговы, историка Юрия Дмитриева, для процесса о ликвидации "Мемориала" и многим другим. Крюкова является частным экспертом, но всегда приходит к выводам, в которых заинтересованы представители российских силовых структур.

В результате нового распоряжения правительства пострадает принцип состязательности сторон

– Действительно, многие частные конторы, готовившие заключения по делам об экстремизме или оправдании терроризма (в основном это лингвистическая и психолого-лингвистическая экспертизы) производили заключения чудовищного качества, – отмечает Мария Кравченко, эксперт информационно-аналитического и правозащитного центра "Сова".

Но проект Министерства юстиции России также бьет и по компетентным в своих областях экспертам.

– Невысокий уровень экспертизы бывает и в государственных университетах, и в экспертных центрах, аффилированных с правоохранительными органами. Подсудимый должен иметь возможность обратиться за альтернативным заключением к независимым экспертам. В результате нового распоряжения правительства пострадает принцип состязательности сторон в судебных процессах. Частного эксперта в суд больше нельзя будет привести, – говорит Кравченко.

Эксперт центра "Сова" считает, что далеко не в каждом государственном учреждении согласятся помочь подсудимому по делу об оправдании терроризма или экстремистским призывам.

– Институт русского языка в Москве – государственное академическое учреждение. Его специалисты производят лингвистические экспертизы высокого качества. Институт русского языка – принципиальное место, ценящее свою репутацию. А выдержат ли региональные вузы давление со стороны правоохранителей? – задается вопросом она.

Сотрудник Центра независимых социологических исследований Дмитрий Дубровский говорит, что по делам, которые курирует ФСБ, и сейчас практически невозможно найти эксперта для стороны защиты.

Будут звонить из прокуратуры, спрашивать: что это человек у вас с неправильной позицией выступает?

– Часто сотрудникам госучреждений руководство запрещает принимать участие в экспертизах [на стороне защиты по экстремистским и террористическим статьям]. Будут звонить из прокуратуры, спрашивать: что это человек у вас с неправильной позицией выступает? Мы сейчас у вас проверку устроим, – рассказывает эксперт-лингвист из Института русского языка Ирина Левонтина.

Впрочем, по предположению Дубровского, после вступления в действие новых требований Министерства юстиции, возможно, мало что поменяется. Дубровский объясняет, что в российских судебных процессах есть "эксперты" и "специалисты". "Эксперт" – тот, кто делает экспертизы по запросу суда или следствия. Адвокат же предоставляет заключение "специалиста". К заключениям "специалистов" суды и сейчас относятся скептически.

Дубровский не исключает, что проект Минюста сделан под Московский государственный юридический университет им. Кутафина: там недавно начали готовить сотрудников для экспертных центров МВД, СК, ФСБ и Минюста, уже есть выпускники этих программ.

– Такие эксперты отделены от современной российской науки. В мире экспертов приглашают в суды для того, чтобы объяснять сложные проблемы. В чем трудности, какие могут быть подводные камни. Приглашают человека, исследовавшего какой-то вопрос. Видимо, образцом является Беларусь. Там есть один государственный орган, который выдает все экспертизы, его сотрудники находят экстремизм и терроризм где угодно, – рассказывает Дубровский.

Дольше и дороже

Экспертиз по экстремистским и террористическим статьям гораздо меньше, чем дел, где надо оценить экономический ущерб или встает вопрос о дееспособности человека. Собеседники Радио Свобода, двое бывших сотрудников МВД, сошлись во мнении, что приказ Минюста, с одной стороны, направлен на упорядочение проведения экспертиз. Но с другой – они станут дороже и будут делаться дольше.

Для машины правосудия это ничего не поменяет

– Распоряжение правительства отсечет конторы, готовые за небольшой прайс сделать любое заключение по желанию заказчика. Но и честные конторы тоже отсечет. Цена вопроса и сложность вырастут, но это не гарантирует беспристрастности. Будет завал со сроками проведения экспертиз. Сейчас суды тоже почти не принимают заключения с неподходящими для обвинения выводами, – говорит один из собеседников РС.

В государственных учреждениях экспертиза может стать дороже в несколько раз, чем в частных, рассказывает ещё один бывший полицейский.

– Для машины правосудия это ничего не поменяет. 95 процентов экспертиз, назначаемых следственными органами, и так проводятся в государственных экспертно-криминалистических центрах, либо в государственных больницах. Экспертизы, которые проводит сторона защиты, на рассмотрение дела в суде или на ход расследования редко влияют. Единственный вид экспертизы, которые проводился в частных центрах – товароведческие.

Если в частном центре экспертиза стоит 10 тысяч рублей, в экспертном центре при Минюсте будет стоить 70 тысяч

За другие регионы не скажу, в Москве в середине 2010-х годов ввели правило, что определять сумму ущерба надо через экспертизу. В Москве такую государственную экспертизу делал только центр экспертиз при Минюсте, но срок исполнения там около полугода, то есть обращаться к ним было бессмысленно. Так что их проводили в коммерческих учреждениях. Бывают культурологические экспертизы, дабы выяснить стоимость какого-то необычного предмета – иногда её проводили сотрудники музеев. Если в частном центре экспертиза стоит 10 тысяч рублей, в экспертном центре при Минюсте будет стоить 70 тысяч. И срок исполнения намного дольше, – рассказывает он.