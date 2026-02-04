Обстрел Дружковки: 7 убитых и более 10 раненых

В городе Дружковка Донецкой области при российском обстреле погибли семь человек. Об этом днём 4 февраля сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. По его словам, город был обстрелян кассетными боеприпасами, а удар пришелся по рынку. По последним данным, семь местных жителей погибли, ещё 15 получили ранения.

Дружковка находится к северо-западу от Константиновки, за которую идут бои, примерно в 10 километрах от линии фронта. Это один из крупнейших городов области, остающихся под контролем Украины.

Филашкин добавил, что российские войска также сбросили на город две авиабомбы: повреждены промзона, три многоэтажных и три частных дома. Российские военные сообщения пока не комментировали.

Ещё два человека в среду, по сообщению местных властей, погибли при обстрелах в Херсонской области. Мирные жители гибнут при российских обстрелах в Украине практически ежедневно; ведомство ООН подтвердило гибель более 15 тысяч человек с начала российского вторжения в 2022 году.