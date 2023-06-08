Обстрел Херсона во время эвакуации: погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, двое ранены в результате обстрела Херсона днём в четверг. Об этом сообщила генпрокуратура Украины, обвинив в обстреле российских военных. Как говорится в сообщении ведомства, они наносили прицельные удары по городу во время проведения эвакуационных мероприятий - ряд районов Херсона оказался под водой после разрушения Каховской ГЭС.

Обстреляны также несколько сёл на правом берегу Днепра, сообщается о ранении четырёх человек.

Об обстреле центральной части Херсона и набережной ранее сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. Украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют видео обстрела Херсона.

Назначенный Россией и.о. главы Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что два человека погибли и два были ранены при обстреле пункта эвакуации гражданских лиц из города Голая Пристань. В обстреле он обвинил Украину. Украинская сторона это сообщение не комментировала.

Утром в четверг в Херсоне побывал президент Украины Владимир Зеленский. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, а также посетил переправу, где осуществляется эвакуация.

У президента России Владимира Путина пока нет планов посетить подконтрольную России левобережную часть Херсонской области, которая также пострадала от последствий разрушения плотины ГЭС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Разрушение дамбы произошло в ночь на 6 июня. Обе стороны обвиняют в случившемся друг друга. Вода из Каховского водохранилища стала быстро затоплять прибрежные территории, в том числе населённые пункты. Под водой сейчас 600 квадратных километров области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – левый берег, говорится в сообщении Прокудина в телеграм-канале.

Об эвакуации жителей пострадавших районов сообщают как российская, так и украинская сторона. Назначенный Россией мэр оккупированной Новой Каховки, вблизи которой расположена ГЭС, сообщил в четверг о гибели пяти человек после разрушения станции. Ранее Леонтьев говорил о семи пропавших без вести в городе.

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уровень воды в районах Украины, затопленных после разрушения плотины Каховской ГЭС, продолжает расти, но медленнее, чем раньше. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.

Несколько российских независимых изданий сообщили, ссылаясь на волонтеров и местные онлайн-сообщества, что в городе Алёшки и других населенных пунктах на оккупированном Россией левом берегу Днепра в результате наводнения на крышах и чердаках застряли сотни местных жителей, пишет Русская служба Би-би-си.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и кооординатор системы ООН в Украине Дениз Браун договорились, что ООН сформирует группы для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей на оккупированных территориях на левом берегу Днепра при условии, что Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины. Российская сторона это пока не комментировала.