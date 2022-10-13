Обстрелы Украины: в Николаеве разрушена пятиэтажка

В результате ночного обстрела города Николаев в Украине разрушен пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, полностью разрушены два верхних этажа.

Под завалами, по предварительным данным, остаются семь человек. Спасатели извлекли живым из-под завалов 11-летнего мальчика.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного дома и вновь обвинил Россию в терроре против мирных жителей.

Также ночью был нанесён удар по объектам в Киевской области - как сообщают украинские власти, с использованием дронов иранского производства. Сообщается о повреждении инфраструктурного объекта под городом Макаров, о жертвах не сообщается, подробностей пока нет.

В результате обстрела Никополя Днепропетровской области, по данным местных властей, ранен один человек, пострадали жилые дома, больница, краеведческий музей.

Бои и обстрелы продолжаются также в Донецкой области. В Авдеевке, недалеко от линии фронта, за сутки, по данным властей, погибли 7 мирных жителей.

В понедельник и вторник российские войска наносили массовые ракетные удары по Украине, главным образом по объектам энергетики. В среду их интенсивность существенно снизилась.