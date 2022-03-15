Обвинение просит приговорить Навального к 13 годам колонии

Гособвинение попросило суд назначить оппозиционеру Алексею Навальному 13 лет колонии и штраф в 1,2 миллиона рублей по статьям о мошенничестве и оскорблении судьи. Суд по этому делу проходит в колонии города Покров Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Это выездное заседание Лефортовского суда Москвы.

Сегодня проходят прения сторон.

Обвинение считает мошенничеством сбор пожертвований на счета основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ныне он признан российскими властями экстремистским и запрещён) и на личные счета ряда соратников Навального (против них тоже возбуждены уголовные дела, но они находятся за границей). "Средства собирались на заведомо неосуществимую цель — выдвижение Навального в президенты Российской Федерации", — сформулировал в суде прокурор суть обвинений в мошенничестве. При этом из десятков тысяч людей, жертвовавших Навальному и ФБК, в качестве потерпевших в деле фигурируют только четыре - и не все они поддержали обвинение в ходе процесса.

Навальный свою вину не признаёт, считая дело политическим. В дни заседаний по делам Навального судья Маргарита Котова созванивалась с сотрудником администрации президента Евгением Владимировым, утверждает соратник политика Иван Жданов, в распоряжении которого оказалась детализация звонков судьи.