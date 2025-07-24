Обвинение требует для Заремы Мусаевой 4 года по второму делу против неё

Прокуратура потребовала приговорить мать чеченских оппозиционеров Зарему Мусаеву к четырем годам колонии-поселения по обвинению в "дезорганизации" работы исправительной колонии. Мусаева, которая вину не признаёт, выступит с последним словом на суде 5 августа.

Дело Мусаевой рассматривается в Шалинском городском суде Чечни.

По версии следствия, Мусаева, которая уже отбывает срок по другому делу уголовному делу против неё, поцарапала шею сотруднику ФСИН Бекбулатову - якобы за то, что её возят "туда-сюда" из колонии в больницу и обратно. По данным правозащитного проекта "Команда против пыток", в день предполагаемого нападения у конвоиров не было нагрудных регистраторов, а Бекбулатов без объяснения причины попросил Мусаеву пересесть с переднего сиденья автомобиля на заднее — прямо за ним.

Как пишет "Медиазона" со ссылкой на адвоката Александра Савина, Четверо свидетелей по делу рассказали суду, что не видели предполагаемого нападения и знают об инциденте лишь со слов коллег. Еще один рассказал, что слышал, как Мусаева "возмущалась" и якобы дергала сотрудника ФСИН за погон, но о нанесённых ему телесных повреждениях ничего не сообщил.

В 2023 году Мусаева была приговорена к 5,5 годам колонии общего режима по делу применении насилия к представителю власти - за сопротивление силовикам при её похищении из Нижнего Новгорода. Позже срок был сокращён до четырех лет и девяти месяцев - с учетом состояния её здоровья. В мае 2025 года Мусаева должна была выйти на свободу, но в ноябре 2024-го против неё было возбуждено второе дело — о нападении на сотрудника колонии.

Зарема Мусаева — мать чеченских оппозиционеров Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых и жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, также оппозиционно настроенного в отношении режима главы Чечни Рамзана Кадырова.