Обвинение запросило 10 лет для Максима Каца по делу о "фейках"

Гособвинение запросило 10 лет колонии общего режима для оппозиционера Максима Каца, которого в Басманном суде Москвы заочно судят по обвинению в распространеии так называемых фейков об армии. Об этом сообщает "Медиазона".

Приговор будет вынесен 24 августа.

Уголовное дело связано с опубликованным Кацем 3 апреля прошлого года видео об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. В видео - одним из первых о событиях в Буче, где во время российской оккупации погибли сотни жителей - ответственность за убийства возлагается на российских военнослужащих. Кац, который находится за границей, не отрицал, что опубликовал этот ролик, но аину не признал. Его адвокат цитировал отрывки из докладов международных комиссий о действиях российских солдат в Буче. Кроме того, Минобороны России опубликовало свою версию событий уже после того, как Кац опубликовал ролик.

Максим Кац, владелец популярного ютуб-канала, ранее был заочно арестован российским судом. Он живёт за границей.

10 лет лишения свободы - самое суровое возможное наказание по статье о "фейках" об армии. Пока к такому сроку никого не приговаривали, максимальным было наказание в 9 лет. Приговоры выносились в том числе заочно - Александру Невзорову, Илье Красильщику, Дмитрию Глуховскому. Как правило, приговоры выносились именно в связи с высказываниями об убийствах в Буче или Мариуполе.