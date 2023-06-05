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Обвинение запросило 18 лет колонии строгого режима художнику Богдану Зизе

Богдан Зиза, май 2022 года

На прениях в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима художнику-акционисту Богдану Зизе, который облил синей и желтой красками здание администрации Евпатории. Об этом сообщает "Грати".

В своем последнем слове Зиза объявил, что с 10 июня начинает голодовку и требует лишить его российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма. Художник отдельно отметил, что запрещает применять к себе принудительное кормление.

Зизу обвиняют в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды.

Художника Богдана Зизу задержали в Евпатории 16 мая 2022 года. По версии следствия, он облил фасад и двери здания городской администрации в Евпатории желтой и голубой красками. ФСБ утверждает, что он также кинул коктейль Молотова через окно, но зажигательная смесь потухла и возгорания не случилось.

После задержания художника телеканал "Крым 24" обнародовал видео, на котором человек, называющий себя Богданом Зизой, признается в содеянном. Позднее Зиза рассказал, что полицейские избивали его перед записью.

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