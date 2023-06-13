Для оправданного присяжными активиста запросили 19,5 лет тюрьмы 

В Мосгорсуде обвинение запросило 19 с половиной лет лишения свободы для активиста Виталия Кольцова, бросившего "коктейли Молотова" в автозаки в центре Москвы.

Ранее Кольцова частично оправдала коллегия присяжных. 7 июня коллегия отказалась признать его виновным в покушении на убийство полицейских, но согласилась с обвинением в умышленном поджоге.

2 мая 2022 года Виталий Кольцов бросил "коктейли Молотова" в автозак на площади Революции в Москве. От одного автобуса бутылка отскочила, второй всё же загорелся, но огонь быстро потушили. Кольцова обвинили в покушении на убийство 12 сотрудников ОМОНа. Сам он заявляет, что не планировал никого убивать, а только хотел совершить символический поджог в знак протеста, предполагая, что автозак быстро потушат. Сторона обвинения настаивает, что целью Кольцова было именно покушение на убийство.

Приговор Кольцову вынесут после следующей стадии судебного процесса - прений сторон.