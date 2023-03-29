Обвинение запросило 4 года колонии московскому художнику Мумрикову

Гособвинение запросило 4 года колонии музыканту и художнику Григорию Мумрикову по делу о несостоявшейся акции в поддержку Украины на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на телеграм-канал, посвящённый делу Мумрикова.

Художника обвиняют в покушении на хулиганство. По версии следствия, он участвовал в подготовке акции, которую хотел провести его друг, художник Данила Ткаченко. Во время парада в день Победы он собирался пустить дым в цветах украинского флага в центре Москвы. Для этого он установил дымовые шашки в кондиционерах дома на Тверской улице. Ткаченко собирался привести в действие весь механизм дистанционно, из-за границы, и 9 мая 70 синих и 70 желтых дымовых шашек должны были одновременно загореться и как бы покрыть участников парада украинским флагом. Акция не состоялась, поскольку сотрудники правоохранительных органов заранее узнали о её подготовке.

Мумриков, как сообщается, вину не признал. Сам Ткаченко, который покинул Россию, говорил, что Мумриков даже не знал об акции.

Он был задержан неизвестными в гражданской одежде 10 мая, когда он ехал с работы. Ехавшие вместе с ним друзья сообщили, что музыканта несколько раз ударили, положили лицом в землю и приставили к голове пистолет. После этого приехала полиция и забрала Мумрикова в отдел. В СИЗО Мумриков провел почти три месяца. 8 августа 2022 года его перевели из СИЗО под домашний арест.