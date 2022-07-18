Обвинение запросило 6 лет колонии для создателя проекта "Омбудсмен полиции" 

В Москве прокуратура запросила шесть лет лишения свободы для создателя правозащитного проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Кроме того, обвинение просит лишить Воронцова звания майора полиции в отставке и запретить ему в течение десяти лет заниматься администрированием сайтов.

Владимир Воронцов находится в СИЗО с 8 мая 2020 года. Его обвиняют в вымогательстве, совершённом группой лиц. По версии следствия, основатель "Омбудсмена полиции" требовал у сотрудника МВД 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий интимного характера, которые в итоге были опубликованы, и якобы шантажировал подобным образом знакомую женщину. Также Воронцова обвиняют в оскорблении оперативника Управления собственной безопасности МВД Сергея Кобелева.

Подсудимый не признаёт вину ни по одному из пунктов обвинений и считает уголовное преследование местью за правозащитную деятельность.

В октябре прошлого года от своих показаний против создателя "Омбудсмена полиции" отказалась одна из ключевых свидетелей по уголовному делу: бывшая сотрудница полиции Ирина Андина заявила, что Воронцов не вымогал у неё деньги, а показания во время следствия она дала для того, чтобы восстановиться на службе.