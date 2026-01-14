Ссылки для упрощенного доступа

Обвинение запросило для Полины Евтушенко 18 лет по делу о госизмене

Прокурор потребовал назначить 18 лет колонии общего режима жительнице Тольятти Полине Евтушенко, сообщила SOTA. Ей вменяют шесть уголовных статей и 12 эпизодов преступлений, в том числе по статьям о подготовке к госизмене, призывах к экстремизму и терроризму в интернете и распространении "фейков" о российской армии.

По версии следствия, Евтушенко склоняла жителя Самары Николая Комарова к совершению государственной измены. Арестованная якобы призывала ко вступлению в легион "Свобода России" – это добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины.

Евтушенко также вменяют, в частности, посты в соцсетях с оскорблениями президента России Владимира Путина и обвинениями российской армии в обстрелах гражданских объектов в Украине.

По словам прокурора, Евтушенко частично признала вину, заявив, что публикации делала самостоятельно, но к разговорам о легионе "Свобода России" ее склонял Комаров.

Ранее "Холод" писал, что в этом деле возможно, участвовал провокатор, действия которого способствовали уголовному преследованию. Издание утверждает, что Николай Комаров уже участвовал в "разоблачении" оппозиционеров – он оговорил сотрудников самарского штаба Навального в 2017–18 годах, а активисты "Левого фронта" в Самарской области говорят, что Комаров пытался завлечь их в "какие-то мутные схемы".

Комаров познакомился с Евтушенко в соцсетях, они начали общаться. По ее словам Евтушенко, Комаров настойчиво расспрашивал об её отношении к войне в Украине и к легиону "Свобода России". Когда его расспросы стали слишком назойливыми, Евтушенко прекратила общение. Позже по показаниям Комарова против Евтушенко было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что он записывал все разговоры на диктофон. Причем аудиозаписи были отредактированы так, что создавалось впечатление, будто Евтушенко агитирует Комарова присоединиться к легиону, что она отрицает.

