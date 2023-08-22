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“Обвиняем государство в преступлении”. Политзаключённые современной России

“Обвиняем государство в преступлении”. Политзаключённые современной России
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“Обвиняем государство в преступлении”. Политзаключённые современной России

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Как появились политзаключенные в современной России? Чем они отличаются от “узников совести”. Кто и на каком основании принимает решение присвоить эти статусы. Получает ли человек какие-то преимущества, если его признали политзаключённым и при чём тут астрофизик Кронид Любарский?

Как появились политзаключенные в современной России? Чем они отличаются от “узников совести”. Кто и на каком основании принимает решение присвоить эти статусы. Получает ли человек какие-то преимущества, если его признали политзаключённым и при чём тут астрофизик Кронид Любарский?

Первая часть подкаста про политизаключённых

Гости подкаста:

Сергей Давидис, руководитель независимого правозащитного проекта Поддержка полизаключённых. Мемориал

Александр Даниель, советский и российский правозащитник, диссидент.

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