“Обвиняем государство в преступлении”. Политзаключённые современной России

Как появились политзаключенные в современной России? Чем они отличаются от “узников совести”. Кто и на каком основании принимает решение присвоить эти статусы. Получает ли человек какие-то преимущества, если его признали политзаключённым и при чём тут астрофизик Кронид Любарский?