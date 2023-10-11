Обвиняемого в фейках нижегородца отправили на принудительное лечение

В Москве второй западный окружной военный суд назначил принудительное лечение в психиатрической лечебнице нижегородскому активисту Алексею Оношкину, обвиняемому в распространении фейков о российской армии и призывах к терроризму. В связи с этим уголовное преследование активиста прекращено.

Уголовные дела против Оношкина были возбуждены летом прошлого года. Поводом стали его посты в социальных сетях о бомбардировке российскими войсками здания драматического театра в Мариуполе и несколько комментариев о войне в Украине к сообщениям других пользователей.

Активист сначала был помещён под арест в СИЗО, но в октябре был переведён в психиатрический стационар - по официальной версии, в связи с наличием у него заболевания.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" отмечает, что сегодняшним решением суда Оношкин будет помещён в более строгие условия содержания, чем те, в которых находился ранее.

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