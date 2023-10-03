Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Обвиняемого в поджоге военкомата в Урюпинске признали виновным в терроризме

Южный окружной военный суд приговорил жителя города Урюпинска Волгоградской области Михаила Филатова к 12 годам лишения свободы за поджог военкомата. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима, а первые три года – в тюрьме, передаёт Кавказ.Реалии.

Бывшего техника магазина по продаже алкоголя "Красное и белое" признали виновным в совершении террористического акта, повлёкшим значительный имущественный ущерб. Во время поджога сгорела дверь военкомата и машина "Жигули", на которой Филатов к нему приехал. Автомобиль, предположительно, принадлежал обвиняемому, писал "Блокнот".

Атака на урюпинский военкомат произошла 26 сентября 2022 года. После инцидента на странице Филатова в соцсети VK появилось сообщение, что таким образом он выразил протест против войны в Украине и мобилизации. Местные СМИ рассказывали про обвиняемого, что он придерживается неонацистских взглядов и модерирует паблик "Трезвый Урюпинск".

После российского вторжения в Украину в регионах России начались массовые поджоги военкоматов. Всего известно более чем о ста таких случаев. Обвиняемые часто заявляют, что выступали против войны. Раньше за подобные преступления судили по статье о хулиганстве, однако c января 2023 года обвиняемым выносят приговоры по статье о терроризме.

Форум

Военная помощь Украине
Embed
Военная помощь Украине

No media source currently available

0:00 0:20:13 0:00

Военная помощь Украине

США заморозили, Словакия может остановить

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG