Жителя Новосибирска Илью Бабурина, обвиняемого в попытке поджогов военкоматов, избили конвоиры по пути с допроса в следственный изолятор, в котором он содержится.

Со слов Бабурина, в служебной машине его повалили на пол и начали прыгать на нём, одновременно с этим нанося удары руками. Пострадавший утверждает, что один из конвоиров сказал ему: "Будет ещё жёстче".

В сентябре прошлого гола управление ФСБ по Новосибирской области отчиталось о задержании местного жителя, якобы искавшего исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов. В итоге на Илью Бабурина завели уголовное дело сразу по трём статьям: о содействии террористической деятельности, вовлечении в террористическую деятельность и покушении на госизмену.

Обвиняемый был отправлен в СИЗО №1 Новосибирска, где, согласно данным правозащитного проекта "Зона солидарности", над ним издавались. В частности Бабурина помещали в специальную камеру для заключённых, склонных суициду, не выпускали в туалет, дважды отправляли в карцер.

Как отмечала "Зона солидарности", Бабурин выступает против войны в Украине. При этом предъявленные ему обвинения он отвергает.