Обвиняемого в теракте жителя Самары доставили в суд со следами побоев

Басманный районный суд Москвы арестовал 28-летнего жителя Самары Илью Ковылкова по обвинению в подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору, сообщает Sota.

При этом в суд обвиняемого доставили со следами побоев, которых не было во время задержания. Отмечается, что на заседании Ковылков "выглядел подавленно и говорил тихо".

В чём суть обвинений, предъявленных жителю Самары - неизвестно. Журналисты Sota предполагают, что он может подозреваться в подготовке теракта в московском аэропорту Шереметьево, о предотвращении которого 26 марта сообщил телеграм-канал "Экстремизму – нет!". Утверждалось, что в тот день сотрудники МВД "задержали 48-летнего участника организаций NS/WP и "Легион "Свобода России" и 28-летнего жителя Самарской области".

Официально правоохранительные органы не сообщали о предотвращении теракта в Шереметьево.