Обвиняемому по делу о нападении на Волкова предъявили новые обвинения

Живущему в Польше юристу Анатолию Блинову, обвиняемому в организации нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова, предъявили ещё четыре обвинения. Об этом сообщают "Медиазона" и "Вот Так" из зала суда в Варшаве.

По версии следствия, в феврале-марте 2024 года Блинов организовал слежку в Вильнюсе за Волковым и его соратниками Марией Певчих и Иваном Ждановым, предложив исполнителям 15 тысяч евро. Изначально, как полагает следствие, предполагалось похитить Волкова и передать его российским спецслужбам, но этот план не был реализован. 12 марта 2024 года на Волкова напали возле его дома в Вильнюсе и избили молотком.

Новые обвинения касаются организации поджога в Вильнюсе в 2023 году инсталляции "ШИЗО", посвящённой Алексею Навальному, нападения в Буэнос-Айресе на экономиста Максима Миронова и его жену Александру Петрачкову, а также подготовки ещё одного нападения на Волкова – в Нью-Йорке. По данным следствия, предполагаемому исполнителю последнего нападения обещали 50 тысяч долларов, но он отказался от плана из-за полицейского наблюдения.

Ещё одно обвинение связано с подготовкой к использованию поддельного польского водительского удостоверения.

Блинов отверг все обвинения. Имя человека, которого следствие называет заказчиком преступлений, в суде не раскрыли. В 2025 году польская газета Rzeczpospolita писала, что прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши считали бизнесмена Леонида Невзлина "вдохновителем" действий Блинова. Фонд борьбы с коррупцией ранее также утверждал, что за нападением на Волкова стоял Невзлин.

Сам Леонид Невзлин обвинения отверг.