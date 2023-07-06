Обвиняемой в фейках художнице Скочиленко продлили арест до октября 

В Петербурге суд продлил до 10 октября арест художнице Саши Скочиленко - её обвиняют в распространении так называемых фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.

Как сообщает телеграм-канал SOTA, суд проигнорировал медицинские документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья подсудимой. В СИЗО она находится с апреля прошлого года.

Художницу и активистку Александру Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Уголовное дело возбудили после доноса петербургской пенсионерки. Женщина увидела ценники в магазине и, по её словам, "крайне возмутилась прочитанной клеветой", поскольку "очень переживает" за российских солдат в Украине и "смотрит все новости про это".

Скочиленко признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.

Известно, что обвиняемая страдает целиакией - непереносимостью глютена, из-за чего ей можно употреблять в пищу только определённый набор продуктов, который в СИЗО не передают. Из-за этого здоровье Скочиленко за год заметно ухудшилось.

Защита художницы неоднократно ходатайствовала о переводе её под домашний арест, однако прокуратура заявляет, что "подсудимая обвиняется в жестоком опасном преступлении, её родственники проживают заграницей, нет оснований не считать, что она не скроется от следствия и не покинет страну, а значит никаких оснований для смягчения меры пресечения нет". Суд соглашается с этим.



По предъявленному обвинению Скочиленко грозит до 10 лет лишения свободы.