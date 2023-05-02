Обвиняемые по делу об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии

Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 годам колонии двух обвиняемых по делу об об убийстве Дарьи Дугиной. Обвинение просило назначить им по 3 года и 11 месяцев колонии.

По версии следствия, Александр Сучков и Андрей Кузнецов подделали документы на машину, на которой предполагаемая исполнительница преступления, гражданка Украины Наталья Вовк, покинула Россию. Сами обвиняемые заявили на суде, что не знали о том, кому именно делали документы и как они будут использованы.

Дарья Дугина, дочь публициста Александра Дугина, которого считают одним из главных идеологов войны с Украиной, погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля. Дугина возвращалась из Подмосковья в Москву с фестиваля "Традиция", в котором принимала участие вместе с отцом. Бомба была заложена под машину, сама погибшая находилась за рулём. По одной из версий, изначальной целью теракта был Александр Дугин, который должен был возвращаться в Москву с дочерью, однако в последний момент он сел в другой автомобиль. ФСБ считает организаторами убийства украинские спецслужбы. Официальный Киев отрицает причастность к преступлению.