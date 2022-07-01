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Обвиняемые в убийстве основателя "Черновика" получили до 24 лет

Учредитель дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов

Южный окружной военный суд признал обвиняемых в убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновика" Хаджимурада Камалова виновными. Им назначено наказание от 16 до 24 лет лишения свободы.

Бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, которого суд считает заказчиком убийства, суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Исполнителей, по версии обвинения, Мурада Шуайбова и Магомеда Хазамова - к 23 и 24 годам заключения - соответственно. Обвиняемому Магомеду Абигасанову суд назначил 16 лет, сообщили Кавказ.Реалии в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Во время прений прокуратура запрашивала пожизненное заключение всем, кроме Абигасанова, который признал вину.

Брат убитого Магди Камалов не верит в виновность осужденных. Он утверждает, что на скамье подсудимых оказались не те люди, а следствие пошло по ложному следу. Магди Камалов сообщил Кавказ.Реалии, что будет подавать апелляционную жалобу и добиваться наказания настоящих убийц.

  • Хаджимурад Камалов был убит в результате покушения ночью 15 декабря 2011 года у здания редакции в Махачкале. Журналист получил не менее шести огнестрельных ранений и умер в машине по дороге в больницу.
  • Расследование дела фактически началось только в 2018 году после ареста ряда высокопоставленных чиновников Дагестана.
  • В марте стало известно, что из дела об убийстве дагестанского журналиста пропали материалы, которые доказывали алиби подсудимых Хазамова и Шуайбова.
  • Ранее Магомед Хазамов рассказал о пытках, которым его подвергали силовики в Нальчике, Ессентуках и Владикавказе, вынуждая дать признательные показания. Он же рассказал о пытках, которых подвергли во время следствия Мурада Шуайбова.

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