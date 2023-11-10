Заключённый СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Айнутдин Алибориев, обвиняемый по делу о так называемом террористическом тюремном джамаате, повесился в камере. Об этом Кавказ.Реалии сообщил один из ранее осуждённых по этому делу. Погибший находился под следствием с февраля 2019 года.

"У него была сильная депрессия из-за уголовного дела, даже сами заключенные ходатайствовали о психическом обследовании, – сказал собеседник редакции. – Его возили к врачам в Москву, но признали вменяемым. Посчитали, что он симулирует. Довели человека".

Алибориев обвинялся по статье о теракте, ему грозило до 20 лет лишения свободы, рассказал редакции другой бывший заключенный СИЗО-1 в Ростове. Погибшему было около 40 лет, до ареста он проживал в дагестанском Буйнакске. У него осталась пожилая мать, жена и две дочери.

Корреспондент Кавказ.Реалии связался по телефону со следственным изолятором для подтверждения информации о смерти Алибориева. Оператор отвечать на вопрос отказался.

Уголовное дело о создании террористического сообщества "Джамаат" в исправительной колонии в посёлке Яшкуль было возбуждено в Калмыкии. По версии следствия, сообщество создал в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший там наказание за незаконный оборот оружия. Он освободился и в 2015 году был убит в Хасавюрте.

Всего по делу проходит более 100 человек, включая руководителя колонии и его заместителя. Их подозревают в покровительстве террористической организации.

Нескольким заключенным уже вынесены приговоры по делу. Они получили сроки от семи до 24 лет лишения свободы.

По версии обвинения, осужденные занимались в колонии "распространением идеологии радикального ислама, публичным оправданием терроризма и деятельности террористического сообщества, распространяли материалы экстремистского и террористического характера".

Все они вину отрицают и называют дело сфабрикованным.