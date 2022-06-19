Обвиняемый по делу движения "Весна" Иван Дроботов снял геолокационный браслет, который должен был носить по решению суда, и уехал из России в Грузию. Об этом он написал в своём фейсбуке в субботу, 18 июня.

"В Россию вернусь нескоро, зато посмотрю мир и снова смогу делать что-то полезное", – написал он, уточнив, что находится в Тбилиси. Он не сообщил, когда ему удалось скрыться и как он пересёк границу.

Дело против участников "Весны" было возбуждено в мае. Участников обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Нескольким обвиняемым, включая Дроботова, суд выбрал меру пресечения в виде запрета определённых действий.