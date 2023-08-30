Обвиняемый в дезертирстве военный покончил с собой в СИЗО

Российский военнослужащий, обвиняемый в самовольном оставлении части, покончил с собой в следственном изоляторе №1 города Уфа.

По официальной версии, которую озвучил председатель башкирской Общественной наблюдательной комиссии Олег Галин, тело военного было обнаружено в одиночной камере, куда, согласно данным видеонаблюдения, никто из посторонних не заходил.

В региональном управлении ФСИН происшествие пока не комментировали.

В середине лета военнослужащий (в СМИ сообщалось только его имя - Ильдар Б.) дезертировал из части, которую готовили к отправке в Украину. Позже его задержали, но в начале августа военный сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, вышел на одно из уфимских шоссе и угрожал воровать гранату, требуя закрыть возбуждённое против него уголовное дело. После переговоров с главой Башкортостана Радием Хабировым, приехавшим на место инцидента, военнослужащий сдался полиции.

Мать Ильдара сообщала прессе, что её сын заключил контракт с Минобороны добровольно. С её слов, он был смертельно болен и надеялся обеспечить будущее семьи, получив деньги за участие в боевых действиях на территории Украины.