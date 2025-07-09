Обвиняемый в диверсии заявил об избиениях сотрудниками ФСБ

31-летний обвиняемый в диверсии Дмитрий Дементьев на допросе в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге рассказал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. Об этом сообщил корреспондент "Медиазоны", присутствовавший на процессе.

— Меня били, я терял сознание. Приводили в чувство, задавали вопросы, я отвечал, что по 51-й статье [Конституции РФ] не буду отвечать, и вы нарушаете мои права. Тогда они снова меня били. И душили шарфом. Мимо шли люди и не обращали внимания, — сказал в суде Дементьев.

Он добавил, что после задержания 2 марта прошлого года его усадили в машину на заднее сидение — слева и справа от него сидели сотрудники силовых структур. Сидевший на переднем сидении мужчина, по словам Дементьева, повернулся и стал его бить.

— Уже в машине, нецензурно выражаясь, один из них спросил: "Знаешь откуда мы?". Я ответил, что нет. Мне ответили: "ФСБ", — вспоминал Дементьев.

Он подчеркнул, что задержавшие его не представились, были в гражданской одежде и "вели себя как бандиты". Обвиняемый заявил, что на допросе от него требовали сказать, что он находился на связи с украинцами. Дементьев, сказал он, объяснял, что ни с кем не связывался, а лишь хотел подзаработать, чтобы расплатиться за квартиру.

Далее, по словам обвиняемого, его поставили к стене, включили камеру и заставили повторить продиктованный текст, в котором он признавался, что связывался с сотрудником украинской разведки, чтобы совершить диверсии.

Дементьев заявил, что во время избиения ему сломали рёбра. Как следует из выписки, зачитанной сегодня в суде, медики обнаружили у него ушибы мягких тканей головы, лица, грудной клетки, коленного сустава справа.

Как пишет Idel.Реалии, Дмитрия Дементьева и еще двоих жителей Оренбурга — 20-летнего Юрия Бледных и 27-летнегоМаксима Полукарова — обвиняют в подготовке теракта и диверсии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал поджог вышки мобильной связи осенью 2023 года и подготовка поджога самолета Ил-76 на военном аэродроме.

На сегодняшнем заседании суда Дементьев сказал, что согласился на поджог из-за нехватки денег. По его словам, он не понимал, что за это могут обвинить в диверсии. В декабре его знакомый Бледных, по словам Дементьева, предложил ему в качестве подработки поджечь вышку мобильной связи — он согласился. На прошлом заседании Бледных рассказал, что нашел заказчика в Telegram-канале "Смелые парни". За эту работу ему пообещали 20 тысяч рублей, друзья договорились поделить оплату на двоих.

В ночь с 14 на 15 декабря 2023 года они пошли к вышке на улице Уральской. Дементьев поджигал её, а Бледных снимал это на камеру, пишет "Медиазона". В конце января 2024 года Дементьев из-за нехватки денег попросил у Бледных ссылку на канал "Смелые парни". По словам Дементьева, там ему предложили поджечь еще одну вышку мобильной связи. 2 марта, когда он пошел к вышке с зажигательной смесью, он был задержан сотрудниками ФСБ. Максима Полукарова и Юрия Бледных сотрудники ФСБ задержали на следующий день.