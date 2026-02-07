Обвиняемый в кибератаках испанец заявил о получении убежища в России

Гражданин Испании Энрике Ариас Хиль, обвиняемый на родине в шпионаже и кибератаках в пользу Москвы, получил в России политическое убежище. Об этом он сам сообщил ТАСС.

"В феврале 2025 года мне пришлось просить политического убежища в Российской Федерации. На текущий день я нахожусь в статусе политического беженца", – процитировало его госагентство.

Испанские издания и DW писали, что 37-летний университетский преподаватель из Мадрида попал в список Most Wanted, в который включают наиболее разыскиваемых Европолом – полицейской службой ЕС – подозреваемых в совершении преступлений. В сентябре 2025 года испанское издание El Pais писало, что Хиля обвиняют в кибератаках в интересах России. По данным газеты, он вел телеграм-канал под псевдонимом "Русский дезинформатор" (El Desinformador ruso) и был связан с прокремлёвской хакерской группировкой NoName057, занимающейся киберсаботажем в Европе и США, отмечает "Настоящее Время".

В августе 2024 года он приехал в Россию для обучения по гранту от культурного фонда "Русский дом" (Casa rusa) в Мадриде. По его словам, Национальный суд Испании выдал ордер на его арест за границей.

Как сообщали DW в Национальной судебной палате Испании, ему вменяется в вину "использование информационных технологий в террористических целях, апология терроризма и принадлежность к преступной организации хакеров". В частности, его обвиняли в том, что он передавал хакерам из NoName057 данные о критически важной инфраструктуре Испании, министерствах и ведомствах страны. Так, с его помощью, как утверждается, в июле 2023 года – во время парламентских выборов – российские хакеры с целью посеять неразбериху совершили кибератаки на министерство внутренних дел, на резиденцию премьер-министра, на Национальный статистический центр, Центральную избирательную комиссию, управление почты.

В своём канале он, как утверждается, также публиковал похищенные в результате хакерских атак персональные данные видных политических деятелей страны с их домашними адресами и телефонами. В частности, министра обороны Испании Маргариты Роблес, министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса, генерального секретаря Национального разведывательного центра Эсперанса Кастелейро и других, в том числе сотрудников правоохранительных органов.

Как напоминает "Настоящее Время", 28 февраля 2022 года в польском городе Пшемысль рядом с границей Украины задержали агента Главного управления Генштаба РФ (ГРУ) Павла Рубцова, который много лет выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса. По данным прокуратуры Польши, с апреля 2016 года по февраль 2022 года он передавал российской разведке информацию, которая "могла нанести ущерб" государству, в том числе информацию о Координационном совете белорусской оппозиции.

Первого августа 2024 года Рубцов вернулся в Россию в рамках большого обмена между Россией, Беларусью и западными странами.