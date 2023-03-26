Обвиняемый в поджоге на железной дороге отказался от адвоката после угроз

Сотрудники ФСБ вынудили отказаться от адвоката обвиняемого в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге в Чувашии 19-летнего Артёма Бегояна. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Зону солидарности".

Об уголовном деле против Бегояна стало известно в январе. Житель Чебоксар признал, что поджёг трансформаторы на железнодорожном перегоне Алатырь — Светотехника в Чувашии. По его словам, он отрицательно относится к российскому вторжению в Украину и рассчитывал таким образом остановить поставки военной техники в зону боевых действий.

Ранее у Бегояна был адвокат по назначению. В марте в дело вступил сотрудничающий с "Зоной солидарности" Адель Хайдаршин. Следователь ФСБ, однако, отказал ему в ознакомлении с материалами дела, заявив, что подзащитный отказался от его услуг. Встретившись с Бегояном в СИЗО, Хайдаршин узнал от него, что тот написал отказ после давления со стороны сотрудников ФСБ, которые угрожали "увезти его в лес" и усложнить жизнь в СИЗО.

"Моему подзащитному сказали: будешь дальше сотрудничать с адвокатом по соглашению, сделаем все, чтобы дали максимальный срок. Беседы с Бегояном проводят в отсутствии адвоката и даже не следователь, а оперативники", — сказал адвокат. Представители властей его слова не комментировали.