Обвиняемый в поджоге на железной дороге отказался от адвоката после угроз

Сотрудники ФСБ вынудили отказаться от адвоката обвиняемого в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге в Чувашии 19-летнего Артёма Бегояна. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Зону солидарности".
Об уголовном деле против Бегояна стало известно в январе. Житель Чебоксар признал, что поджёг трансформаторы на железнодорожном перегоне Алатырь — Светотехника в Чувашии. По его словам, он отрицательно относится к российскому вторжению в Украину и рассчитывал таким образом остановить поставки военной техники в зону боевых действий.
Ранее у Бегояна был адвокат по назначению. В марте в дело вступил сотрудничающий с "Зоной солидарности" Адель Хайдаршин. Следователь ФСБ, однако, отказал ему в ознакомлении с материалами дела, заявив, что подзащитный отказался от его услуг. Встретившись с Бегояном в СИЗО, Хайдаршин узнал от него, что тот написал отказ после давления со стороны сотрудников ФСБ, которые угрожали "увезти его в лес" и усложнить жизнь в СИЗО.
"Моему подзащитному сказали: будешь дальше сотрудничать с адвокатом по соглашению, сделаем все, чтобы дали максимальный срок. Беседы с Бегояном проводят в отсутствии адвоката и даже не следователь, а оперативники", — сказал адвокат. Представители властей его слова не комментировали.
- После российского вторжения в Украину в десятках регионов отмечались случаи поджогов или попыток поджога военкоматов и правительственных зданий, а также объектов железнодорожного транспорта. Погибших или пострадавших при этом не было, а нанесённый ущерб как правило был небольшим. Тем не менее, в последнее время следствие и суды характеризуют такие действия как теракты, - это преступление предполагает наказание в виде длительных сроков заключения.
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