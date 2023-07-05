Обвиняемый в теракте устроил взрыв в Шевченковском райсуде Киева

В здании Шевченковского районного суда Киева произошел взрыв. Его устроил доставленный из СИЗО в суд на заседание по продлению меры пресечения Игорь Гуменюк. Он погиб, по предварительным данным, от самоподрыва.

Гуменюк — боец батальона "Сич", обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Тогда несколько сотен человек протестовали против введения в Конституцию Украины особого статуса Донбасса. Погибли трое бойцов Нацгвардии, более 140 человек получили ранения.

Во время штурма Шевченковского райсуда ранения получили два бойца полицейского спецназа.

По предварительным данным МВД Украины, после заседания суда Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил взрывное устройство в конвориров. Взрывов, предварительно, было два. После этого Гуменюк попытался сбежать.

Прибывший спецназ попытался остановить обвиняемого. Он решил бросить в них взрывчатку, но от взрыва сам погиб на месте. Ранения получили два бойца спецназа.

Полиция выясняет, как взрывчатка оказалась в суде.

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